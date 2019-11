E Vanessa Incontrada incanta i fan di Instagram. A poco dal debutto del nuovo show del venerdì sera di Rai1, la conduttrice e attrice spagnola manda in tilt i social con uno scatto super sexy che non si vedeva da tempo sul suo profilo. Così come è da un po’ che Vanessa non si vede sul piccolo schermo. Ha da poco pubblicato il suo nuovo libro, scritto a quattro mani insieme alla madre Alicia Soler Noguera, che si intitola “Le bugie uccidono”.

Ne ha parlato in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo. “Diventerà un film? Mi piacerebbe – ha detto a proposito del suo libo – Per il cinema, però, non per una fiction tivù. L’ho pensato come una storia che ha un inizio e una fine. L’idea è di produrlo e di stare dietro le quinte come regista per la prima volta”. (Continua dopo la foto)