Difficile che si abbia da ridire su Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me è molto seria, brava e preparata. E anche bellissima, come le fanno spesso notare i fan di Instagram. Anche lei, però, è incappata in una gaffe. È successo recentemente, quando Caterina si è collegata con gli studi televisivi durante le prove, ma ha chiacchierato solo con Enrico Ruggeri. “Sarò affiancato da Bianca Guaccero”, ha detto lui e a quel punto la Balivo ha risposto: “Ma dov’è Bianca? Non sta facendo le prove con te”. Le sue parole hanno creato un piccolo momento di imbarazzo nello studio visto che la Guaccero durante la messa in onda di Vieni da Me conduce proprio Detto Fatto, il programma che un tempo era ‘suo’. “Sono arrivato prima io…” si è limitato a dire il cantante, senza sottolineare la gaffe. (Continua dopo la foto)















Ma se il cantante non ha fatto notare l’errore, ci hanno pensato gli utenti che su Twitter hanno subito commentato le parole di Caterina Balivo: “Dov’è Bianca? Ben sapendo che è in diretta su Rai2” ha scritto un fan. E un altro ha aggiunto: “Non ti viene in mente che sta su Rai2?”. Piccola gaffe a parte, sui social generalmente Caterina è amatissima, ma uno dei suoi ultimi post non è proprio piaciuto a tutti. (Continua dopo la foto)











Come spesso accade, Caterina Balivo ha condiviso su Instagram una clip per ricordare ai telespettatori di Vieni da Me di un nuovo inizio di settimana. Un video che raccoglie una serie di balletti in cui la 39enne si è cimentata in diverse trasmissioni. E nella didascalia queste parole: “Il miglior antidoto per affrontare questo grigio #lunedì? Scatenarsi a ritmo della nuova #CateDance”. (Continua dopo foto e post)







Un video allegro, ma che non ha suscitato la reazione che probabilmente Caterina si aspettava. Se, infatti, da una parte c’è chi apprezzato queste immagini divertenti e, soprattutto, la simpatia della conduttrice, dall’altra c’è chi, invece, non l’ha apprezzato affatto. E infatti, tra i commenti più cattivi, si legge: “Paghiamo il canone per vedere ballare sta deficiente”, “Un’oca starnazzante. Sei imbarazzante”. E ancora: “Un po’ goffa come ballerina”, “Molto ingessata”.

Live Non è la D’Urso, il pubblico le incita e scatta il bacio saffico. Tutto in diretta