Elodie Di Patrizi, arriva la notizia che i fan aspettavano da tempo. Ora sì che il passato sembra ufficialmente alle spalle. Stiamo parlando del rapporto della cantante con la collega Emma Marrone. Due anni fa, le due, entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi e amatissime, hanno avuto un’importante discussione a causa di alcune incomprensioni professionali. Elodie infatti condivideva lo stesso manager e la casa discografica di Emma ma a un certo punto della sua carriera ha deciso di allontanarsi e cambiare tutto. Quella scelta aveva portato alcuni dissapori all’interno dell’etichetta ma, soprattutto, aveva provocato una reazione a catena che ha portato inevitabilmente alla rottura dell’amicizia tra le due cantanti che fino a quel momento erano molto unite e affiatate. Ma quando recentemente la Marrone è stata colpita da problemi di salute, la compagna di Marracash le ha subito mostrato tutta la sua solidarietà. (Continua dopo la foto)















Il tempo trascorso e le incomprensioni non hanno quindi scalfito l’affetto di Elodie verso Emma e infatti, in una recente intervista rilasciata a Mara Venier nel salotto di Domenica In, la Di Patrizi aveva elogiato la collega facendole i suoi migliori auguri per il problema di salute che stava affrontando. E sempre in quell’occasione Elodie aveva ammesso di aver scritto ad Emma e di voler riallacciare i rapporti. (Continua dopo la foto)









Ora è un video apparso su Instagram a confermare la pace fatta tra le due cantanti. Un breve filmato in cui le due cantanti si mostrano sorridenti e affiatate, poi si stringono in un abbraccio come se questi 2 anni di lontananza non fossero mai esistiti. Elodie ed Emma si sono incontrate in un locale di Milano e quel video girato insieme è la dimostrazione del loro ricongiungimento. (Continua dopo foto e post)







I fan, come anticipato, sono stati stra felici di vederle di nuovo amiche e affiatate. E si sono precipitati a commentare la clip, postata anche da una pagina fan di Elodie su Instagram e che ha fatto presto il giro della rete. Alla vista del video, molti utenti si dicono “commossi”, altri ci tengono a sottolineare che “Era ora”, “Finalmente” e “Avete fatto la scelta giusta”, si legge. E ancora: “Meglio di così non è possibile”, “Siete fantastiche, brave! Quando un’amicizia è vera…”.

