Alessia Marcuzzi, una gaffe esilarante! Diventa subito virale e lei: “Non ci vedo più!”

Alessia Marcuzzi è tra le conduttrici più amate del piccolo schermo, ma anche una reginetta di Instagram. Non c’è giorno praticamente che non condivide istanti del suo privato con i follower e a dire il vero spesso finisce nel mirino degli hater. È successo anche sotto a uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram. La bella Alessia, 47 anni appena compiuti ma solo sulla carta, ha condiviso una foto mozzafiato in cui si mostra al mare con indosso solamente un microscopico slip. “Voglio il teletrasporto ed essere lì adesso”, ha scritto. E in un attimo si è scatenata una pioggia di commenti, anche perché è impossibile non notare il suo fisico e lato B da urlo. “Bellissima”, “Mamma mia che lato b”, “Più invecchi, più migliori” sono alcuni dei messaggi apparsi sotto al post. Ma non ci sono solo complimenti. (Continua dopo la foto)















Ha infatti fatto subito scalpore il commento di un utente: “Stesso chirurgo di Belen?”. Alessia Marcuzzi, che dopo la fortunata esperienza a Temptation Island Vip è attualmente in tv su Italia1 con Le Iene ed è anche stata riconfermata padrona di casa a L’Isola dei Famosi, non ha ovviamente risposto alla provocazione dell’hater di turno sui presunti ritocchini al lato B. E sempre su Instagram ha giocato con la figlia Mia a HeadQuiz. (Continua dopo la foto)









Si tratta di un gioco virtuale in cui la persona inquadrata deve indovinare un oggetto che appare sulla sua testa. Solo chi gira la clip riesce a vederlo e in seguito il video viene condiviso nelle Stories. Ma Alessia anziché vincere ha dato vita a una serie di gaffe: prima ha scambiato una perforatrice per una spillatrice, poi una puzzola per un procione, ma il momento più esilarante però è arrivato quando sul visino di Mia è comparso un tappo di bottiglia e lei ha creduto si trattasse di un hamburger. (Continua dopo le foto)





Non ci vedo piu’😂😂😂io pensavo fosse un hamburger😂😂😂😂 — Alessia Marcuzzi (@lapinella) November 17, 2019



“È il tuo piatto preferito”, ha suggerito la Marcuzzi alla figlia come suggerimento mentre il siparietto comico diventava virale in rete. Anche Luca Vismara, ex concorrente di Amici e dell’Isola dei Famosi, ha ricondiviso la clip su Twitter e commentato: “Non riesco a proseguire con la giornata senza chiarirmi questo dubbio. Alessia, ma tu, che hamburger mangi? Non è un tappo quello?”. “Non ci vedo più. Pensavo fosse un hamburger!” ha quindi risposto divertita Alessia Marcuzzi.

