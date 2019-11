La prima foto con la sua piccola! Ed è subito pioggia di cuoricini per la neo mamma

Lo scorso 8 novembre ha dato alla luce la sua prima figlia. La bimba si chiama Nora Grace e qualche giorno dopo il parto lei, che anche se non si vede da molto in tv ma resta comunque seguitissima su Instagram, aveva dato il grande annuncio su Instagram mostrando una foto dei piedini della piccola: “E così, in un attimo le nostre vite hanno cambiato completamente significato. Benvenuta Nora Grace Ellis”, aveva scritto la neo mamma.

Che è la bellissima Nina Senicar, la modella e showgirl naturalizzata italiana ma di origini serbe che ora vive negli Stati Uniti. La gravidanza di Nina era stata svelata dal settimanale Spy lo scorso agosto. Come detto, l’ex fiamma di Ezio Greggio si è trasferita a Los Angeles e da circa 4 anni è felice al fianco dell’attore statunitense Jay Ellis, il neo papà. (Continua dopo la foto)