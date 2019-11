“Il chirurgo di Belen…”. Alessia Marcuzzi bollente: la foto con quasi nulla addosso infiamma i fan. Ma un “dettaglio” scatena gli hater

L’inverno è alle porte (e che inverno), ma Alessia Marcuzzi continua a infiammare i fan postando foto la ritraggono con poco – per non dire con quasi nulla – addosso. La Marcuzzi, in preda alla nostalgia dell’estate ha postato poco fa un’immagine che la ritrae al mare con indosso solamente un microscopico slip. Il sedere perfetto e tondo è in bella mostra e i fan perdono la testa di fronte a tanta perfezione. “Voglio il teletrasporto ed essere lì adesso☀️🐠”, scrive Alessia a didascalia di quello scatto pazzesco che lascia tutti a bocca aperta. Impossibile, per i fan della Marcuzzi, non commentare quello scatto. E infatti i commenti sono tanti. Tra questi spunta anche quello della “iena” Giulio Golia che scrive: “Ops … che acqua”. Sarah Altobello commenta invece: “Ma qua abbiamo un deretano di categoria!!”. “Bellissima”, “Mamma mia che lato b”, “Più invecchi, più migliori” sono altri dei commenti che compaiono sotto il post. Continua a leggere dopo la foto















Insomma, alla veneranda età di 47 anni, Alessia Marcuzzi continua a conquistare il suo pubblico. Bella, simpatica, talentuosa. Questo è un momento molto propizio per Alessia, anche a livello lavorativo. Attualmente impegnata alla conduzione de “Le Iene Show” (puntata del martedì sera), la Marcuzzi è stata anche scelta come conduttrice della prossima edizione de L’Isola Dei Famosi. Ma non è tutto. La Marcuzzi è reduce dalla fortunata esperienza di Temptation Island Vip 2. Continua a leggere dopo la foto









La conduzione di Alessia ha convinto il pubblico e la trasmissione ha registrato degli ottimi ascolti. Alessia è contenta dell’esperienza e sarebbe felice di replicare, come ha fatto sapere di recente in un’intervista a Uomini e donne Magazine: “Assolutamente sì, lo ricondurrei. Si tratta di un lavoro introspettivo molto forte, sia per chi conduce, sia per chi si trova lì”, ha detto Alessia. “Il ricordo più bello risale all’arrivo delle coppie sull’isola” ha aggiunto Alessia. Continua a leggere dopo la foto





La Marcuzzi è poi rimasta impressionata dai falò di confronto, in particolare quelli tra Serena Enardu e Pago. “Non c’era modo di aggiustare il loro rapporto”, ha detto la Marcuzzi. Ma torniamo alla foto che ritrae Alessia in costume. Oltre ai tanti commenti, quella foto ha scatenato anche gli hater… Un hater ha scritto ad Alessia “stesso chirurgo di Belen?”. La Marcuzzi non ha ovviamente risposto alla provocazione e ha fatto bene così. Vi sembra un lato b ritoccato? A noi sembra solo perfetto…

Alessia Marcuzzi, gambe nude e posizione sexy. I fan: “Vinci a mani basse!”