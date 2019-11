“È un periodo difficile” La bellissima attrice italiana si mette a nudo e racconta la sua crisi ai fan

C’è qualcosa che non va nella vita di Diana Del Bufalo, che confessa di trovarsi in un momento complicato dal punto di vista psicoemotivo. Lo fa annunciandolo pubblicamente attraverso Instagram, il canale sul quale tiene costantemente informati i suoi seguaci su quel che riguarda la sua vita, personale e professionale. “Non sto passando un periodo facile – scrive ad accompagnamento di una foto in cui mostra il volto provato, quasi in lacrime – Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla”. Senza imbarazzo alcuno l’attrice e volto televisivo ammette che in questo momento della sua vita sta affrontando un percorso di psicoterapia, che consiglia a chiunque nel tentativo di scrostare l’analisi dal luogo comune per cui farla significhi essere pazzi: “Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno… la psicoterapia è magica, non è per i matti”. Continua a leggere dopo la foto















“È un percorso -conclude – di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi… fragile… non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima. ♥️”. Continua a leggere dopo la foto









Tantissime le reazioni di affetto e comprensione da parte di amici e personaggi vari del mondo dello spettacolo, che commentando le parole di Diana Del Bufalo si sono mostrati solidali e vicini a lei in questo momento complicato. Nessuno sa cosa le stia capitando, difficile capire quali possano essere le ragioni specifiche di questo momento difficile di Diana Del Bufalo. Continua a leggere dopo la foto







Ammesso che delle ragioni specifiche esistano, perché come lei stessa sottolinea, quello che sta vivendo può essere un insieme di sensazioni fisiologiche per una donna che a 29 anni si trova a vivere un momento di passaggio.O forse è solo uno sfogo momentaneo in un periodo di introspezione e consapevolezza, almeno speriamo.

