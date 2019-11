“Abbiamo problemi di intimità”. Michelle Hunziker, la confessione su Tomaso Trussardi: cosa è successo

Michelle Hunziker, a casa sua, ha un problema! Una bazzecola, si fa per dire, ma tuttavia è qualcosa che mina la tranquillità familiare, almeno secondo la bella svizzera. Come tutti sappiamo e come hanno più volto riportato i diretti interessati, l’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi va a gonfie vele come se fosse il primo giorno. La showgirl e l’imprenditore della moda, però, hanno un piccolo problema di intimità. No, non vi allarmate: come scrive la stessa showgirl di origini svizzere, infatti, anche un semplice bacio sembra essere un’impresa titanica.

Già, perché ogni volta che Michelle Hunziker prova a baciare Tomaso Trussardi, fa capolino Leone, il cagnolino della coppia, che si mette in mezzo ai due. “E lui tra di noi… ogni volta che voglio baciare mio marito… lui si pianta lì!”, scrive Michelle Hunziker su Instagram. Il post è piaciuto ai tanti fan della coppia, ma anche ad altri vip che non riescono a nascondere di apprezzare Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Tra i tanti commenti estasiati, infatti, spiccano quelli di Iva Zanicchi, Mara Venier e Francesca Senette. Continua a leggere dopo la foto