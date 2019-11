Da poco Cristina Parodi ha compiuto 55 anni. Lo scorso 3 novembre la giornalista e conduttrice ha festeggiato anche con i follower di Instagram pubblicando una foto in bikini che, come se ci fosse necessità, conferma la sua perfetta forma fisica ed eleganza. E nel farle gli auguri i suoi fan non potevano certo non farlo notare: Auguriiii Cri, 55 solo sulla carta d’identità”, “Complimenti Cristina, bellissima donna e felice compleanno”, le hanno scritto. “A testa in giù. Coi piedi tagliati e il sorriso stampato in faccia – scriveva la Parodi nella didascalia del post anticipando una novità – Oggi ho festeggiato così un compleanno importante, sono 55, lontano dall’Italia e buttata a capofitto in una nuova avventura di lavoro. Che tra poco vi dirò”. Di questo nuovo progetto non aggiungeva altri dettagli Cristina, che è un po’ che non si vede in tv, ma ha spiegato il significato del bikini giallo. (Continua dopo la foto)















“Il giallo è un colore che amo e che mi riempie di energia . E questa è un’età bella, non più giovane certo, ma piena di stimoli e voglia di fare. E allora avanti tutta”, ha aggiunto la conduttrice e sorella di Benedetta Parodi. Da sempre considerata un’icona di stile ed eleganza, un esempio di classe e buon gusto, Cristina è poi tornata su Instagram con altre foto che hanno subito fatto il pieno di like e commenti. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi la Parodi ha partecipato a un evento benefico e ha voluto condividere con i suoi tanti follower questa iniziativa. Cristina ha fatto da madrina a un’associazione oncologica di Bergamo, la città di cui il marito è sindaco e spiegato nella didascalia del post: “Madrina di AOB, associazione oncologica bergamasca, che da vent’anni con la sua rete di volontari aiuta i malati e le loro famiglie . Grazie a tutti coloro che dedicano parte del loro tempo a migliorare la vita degli altri e grazie a @tizianafausti per l’ospitalità e alla generosità di tutti gli ospiti”. (Continua dopo foto e post)







Stile e cuore: non è passato inosservato tra i suoi fan l’outfit scelto per la serata (un meraviglioso abito bianco luccicante con stivaletti in tinta) e i complimenti sono arrivati a pioggia. Perché è una donna da imitare, un esempio di classe, semplicità e generosità: “Sempre meravigliosa, che classe”, “Sei unica”, “Bellissima Cristina e bellissima iniziativa”, “Sei un esempio per quello che fai per gli altri. E sei sempre stra elegante”. E ancora: “Tutta la mia ammirazione per spenderti in queste iniziative! Anche in queste circostanze sempre molto chic!”.

