Anna Tatangelo non sarà a fianco di Gigi D’Alessio nel nuovo show che il cantante condurrà insieme alla bella Vanessa Incontrada, “Vent’anni che siamo italiani”, in onda da venerdì 29 novembre in prima serata su Rai 1 al posto di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti. Quello presentato dall’inedita coppia di conduttori sarà uno spettacolo di intrattenimento, musica e curiosità che rivelerà anche molti aneddoti e vedrà la presenza di tanti ospiti. Ci saranno Mika, Fiorella Mannoia e Francesco Renga ma, grande sorpresa, non ci sarà la compagna di Gigi. Motivo? Come rivela il settimanale Chi, la cantante di Sora e l’artista napoletano hanno scelto di non apparire più insieme in televisione. Non sono chiare le ragioni di questa decisione ma è probabile che la coppia non voglia alimentare altri pettegolezzi dopo la rottura e la riappacificazione di un anno fa. (Continua dopo la foto)















I fan di Lady Tata, in ogni caso, sono felici perché dopo giorni di silenzio è ricomparsa su Instagram. Proprio Anna, di solito attivissima sul social, non aveva più postato nulla ma prima ancora che si facessero largo chissà quali ipotesi, l’altro giorno è riapparsa con una foto realizzata in uno studio di registrazione: “Scusate l’assenza degli ultimi giorni ma parte del mio tempo lo sto passando in studio”, ha scritto sotto. (Continua dopo la foto)









“È stato un anno intenso, ho ascoltato musica e giorno dopo giorno ho maturato la voglia di cambiare, di arricchirmi di suoni, sperimentare di nuovo”, ha concluso Anna senza rivelare ulteriori dettagli ma ringraziando tutti per l’affetto. Da questi ‘indizi’ l’idea generale è che sia al lavoro su un nuovo singolo. O magari su un intero album che potrebbe uscire il prossimo anno. (Continua dopo foto)







Sul fronte lavoro non è più arrivata alcuna news dal suo Instagram, ma di certo Anna Tatangelo ha ripreso a infiammare la rete. Poche ore fa, infatti, la cantante di Sora 32enne ha caricato un breve video tra le Storie in cui si mostra in tutta la sua bellezza e sensualità. Sdraiata sul letto e ripresa dall’alto, indossa un top bianco molto aderente e scollato che lascia intravedere il suo décolleté da urlo. “Quando fuori diluvia e torni a casa prima del previsto: serie tv, provi a dormire”, scrive lei. Ma scommettiamo che è stata più che altro questa sua versione ‘bomba sexy’ ad aver incantato i fan.

“Uguale!”. Posa da vamp e sguardo furbetto. La cantante pubblica questa foto ed è delirio. L’avete riconosciuta?