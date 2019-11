Sonia Bruganelli è stata di recente ospite con il marito, Paolo Bonolis, nel salotto tv di Verissimo. La coppia si è raccontata a Silvia Toffanin. Dal loro rapporto alla nuova autobiografia del conduttore, passando per il matrimonio del figlio di lui, Stefano, e la malattia della figlia Silvia. “Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato e ora spero di diventare presto nonno. Poi, a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po’ “, ha scherzato Bonolis. Sonia ha rivelato di essersi sentita un po’ “spaesata” all’inizio perché di fronte a “un’eredità familiare importante. Lui aveva due bambini ed io ero molto giovane, tanto che nei primi tempi non credo di aver gestito al meglio la situazione. Poi, crescendo sono maturata e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà”. (Continua dopo la foto)















Sulla figlia in comune, Silvia, Sonia ha detto che “ha una grande sensibilità, provata da quello che ha vissuto. Però, non sono una di quelle mamme che dice che è una gioia ciò che è successo. Io avrei voluto darle una partenza come tutti gli altri. Avrei preferito un percorso dritto. Silvia è diventata una ricchezza, ma c’è stata grande fatica anche da parte dei suoi fratelli, soprattutto per Davide che fin da piccolo ha dovuto fare i conti con una realtà diversa”. (Continua dopo la foto)









La Bruganelli non si vede molto spesso in tv. Lavora dietro le quinte, ma su Instagram è attivissima. E non di rado finisce nel mirino degli hater che l’accusano di ostentare la propria ricchezza. Chissà che avranno pensato, allora, vedendo tra le sue Storie lo shopping privato da Louis Vuitton che Lady Bonolis si è concessa insieme all’amica vip Laura Cremaschi… (Continua dopo le foto)







I commenti perfidi non li conosciamo, perché le immagini sono apparse tra le Storie di Sonia Bruganelli. Che insieme a Laura Cremaschi e altri amici hanno fatto shopping nel monomarca della Maison in centro, a Roma, ben oltre l’orario di chiusura e bevendo champagne. Il negozio chiude alle 19,30 ma non per loro, che si divertono a provare borse del famoso e costoso brand con i flut in mano. Un privilegio che certamente non è per tutti (e che sicuramente farà la storcere la bocca a chi ha sempre da ridire sul suo stile di vita)

“Arriva lei”. Uomini e Donne, chi torna in studio per corteggiare il nuovo tronista