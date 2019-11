Fino a poche settimane fa la bellissima Miriam Leone era Veronica Castello in 1994, il capitolo conclusivo della serie di Sky nata da un’idea di Stefano Accorsi (che era anche uno dei protagonisti), creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e diretta da Giuseppe Gagliardi. La trama punta sull’anno dell’ascesa berlusconiana al potere e della nascita della Seconda Repubblica. Silvio Berlusconi è interpretato da Paolo Pierobon, il pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro da Antonio Gerardi, mentre l’attrice siciliana presta il volto a un personaggio fittizio che ai fini della storia però si rivela fondamentale. Su Instagram la bella Miriam ha più volte condiviso con i fan le foto rubate dal set. Scatti del backstage che, ogni volta, hanno fatto impazzire i follower. Tra gli ultimi, dopo quello realizzato in Sardegna che la immortala con un costume intero che metteva in mostra tutta la sua sensualità, uno in cui la Leone è in reggiseno. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia l’ex modella scriveva, in riferimento all’ultima puntata della serie che sarebbe andata in onda poche ore dopo, “Questa scena la troverete negli episodi di domani… è stato emozionante per me ritrovarla tra gli scatti di backstage… vi aspettiamo domani sera con IL #FINALEDISERIEDI1994”. La foto? Pazzesca: Miriam è super sexy con il maglione aperto sul davanti che svela il reggiseno di pizzo nero. (Continua dopo la foto)









Ovviamente i commenti estasiati dei fan non sono tardati ad arrivare: “Capolavoro”, “Bellissima”, “Sposami”, “Numero uno in assoluto”, si leggeva tra la marea di messaggi. Ora una nuova foto mozzafiato sempre dal set di 1994, ma questa volta è una fanpage dell’attrice siciliana a pubblicarla su Instagram. Nello scatto, ‘Veronica Castello’ è sotto la doccia. Nuda, con il seno coperto solo da due cuoricini rossi. (Continua dopo foto e post)







Inutile dire che la foto di Miriam Leone a seno nudo sotto la doccia è stata accolta con un’ovazione. “E che doccia!”, “Non ho parole”, “Ci si inchina e basta”, commentano sotto i follower. E ancora, tra gli oltre 200 commenti lasciati sotto al post della fanpage della Leone: “Un seno meraviglioso”, “Mi fai impazzire”, “La più bella in assoluto”, “Ma quanto sei bella?”.

“Questo video è troppo spinto”. E Taylor Mega finisce nei guai. Le immagini