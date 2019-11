“Questo video è troppo spinto”. E Taylor Mega finisce nei guai. Le immagini

Non gliene va bene una alla ‘povera’ Taylor Mega questo periodo. Prima il sospetto di una sbronza ospite da Barbara D’Urso, poi le Rodriguez che – secondo la sorella – le stanno rubando idee, ora questo. Ma cosa è successo? La soubrette si è vista cancellare il profilo su Tin Tok per una clip considerata troppo hot dalle stringenti policy del social network cinese. La popolare modella 25enne ha ripubblicato il video su Instagram: “A grande richiesta, il TikTok incriminato”. La modella si vede in costume da bagno in una piscina del resort di Sharm El Sheik, in Egitto, dove si trova adesso. Sulle prime, la modella gioca con la telecamera facendo il visino triste, poi si erge in tutta la sua fisicità guardando in maniera provocatoria l’obiettivo. Forse è questo che ha disturbato gli admin di TikTok. Per chi non lo sapesse Tin Tok è un social media dalle molteplici funzioniche sta impazzando tra i giovanissimi. Continua a leggere dopo la foto















Taylor però non ci sta e vuole provare a spiegare il suo punto di vista, almeno su Instagram, che sembra felice di un video come quello della provocatoria diva: “Buongiorno a tutti. Mi hanno bannato il mio Tik Tok solo perché ero in costume. Ma non era niente di porco o niente di osé. Tik Tok non capisce un ca***!”. Continua a leggere dopo il video la foto









E Instagram, diretto concorrente di Tik Tok, sarà ben felice di accogliere una protesta del genere. Taylor Mega può stare tranquilla perché Instagram ha già lanciato una funzione che dà la possibilità di registrare video come in Tik Tok. Si chiama Reels e per adesso è in fase sperimentale solo per gli utenti brasiliani. Continua a leggere dopo la foto







Nei video, gli utenti hanno la possibilità di regolare velocità, inserire brani musicali o altri estratti video, proprio come accade nella funzione Duet di TikTok. Dopo la creazione dei video, questi saranno pubblicabili nelle storie oppure inviati attraverso i Direct o pubblicati in una nuova voce, Esplora, che è il tratto distintivo di TikTok.

