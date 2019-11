“È un maschietto!”. Dopo l’annuncio della dolce attesa, la conduttrice svela il sesso del bebè

Appena due settimane fa aveva rivelato su Instagram di essere in dolce attesa per la prima volta. Il grande annuncio è arrivato con un post simpatico in cui l’ex stellina della Disney famosa per aver prestato la voce a Violetta, cantante e volto di Italia’s Got Talent 29enne si è lasciata immortalare sul divano di casa con il pancione in bella vista: “0% scherzetto, 100% dolcetto”, aveva scritto la futura mamma, cioè Lodovica Comello, riferendosi alla data, il 31 ottobre, ovvero festa di Halloween. Accanto a lei il marito Tomas Goldschmidt, 35 anni, produttore televisivo argentino conosciuto proprio ai tempi del set della telenovela sudamericana. La cicogna dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2020, a 5 anni dal matrimonio di Lodovica e Tomas, che si sono sposati in gran segreto a San Daniele in Friuli, paese d’origine di lei, alla presenza di soli amici e parenti. (Continua dopo la foto)















Naturalmente il post è stato subito preso d'assalto dai fan, che hanno riempito la bella Lodovica e il suo Tomas i felicitazioni. Ora, a poco dall'annuncio della dolce attesa, Lodovica Comello è tornata su Instagram per svelare il sesso del bebè. E lo ha fatto ancora una volta con simpatia. La conduttrice di Italia's Got Talent aspetta un maschietto.













E lo ha fatto sapere a tutti con una bella foto di coppia: lei davanti con indosso una maglia sulla quale campeggia la scritta "It's a boy" ("È un maschio") e dietro, alle sue spalle il marito Tomas che la abbraccia. La foto è eloquente e simpatica. Ancora di più la didascalia, " Lodo VS 2 uomini: ce la farà la nostra eroina??", ha scritto l'ex star della Disney.

Visualizza questo post su Instagram 🕷🎃 0% scherzetto…. 100% dolcetto!!💕🍼👶🏻 @tomasgoldschmidt Un post condiviso da 🍿Lodovica Comello🍿 (@lodocomello) in data: 31 Ott 2019 alle ore 5:45 PDT



Anche questa volta il post della Comello ha fatto il pieno di like e commenti. Ed è stato anche condiviso dalla redazione di Italia’s Got Talent, il programma di cui Lodovica è diventata ormai uno dei volti simbolo, che non ha esitato a rivolgere i propri auguri alla coppia, pubblicando la loro foto in cui annunciano la nascita di un maschietto e scrivendo “Congratulazioni”.

