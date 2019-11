Taylor Mega incredula. Una scoperta amarissima: “Sono scioccata”

Taylor Mega è stata una delle protagoniste della scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso. In collegamento con Barbara D’Urso da Sharm El Sheikh, l’infuencer 26enne è intervenuta sull’argomento giovani ricchi. Durante il suo intervento, la Mega non ha esitato a scontrarsi con la nemica di sempre, Camilla Lucchi, salvo poi finire nel mirino di Barbara D’Urso e dei presenti in studio che hanno notato come le sue risposte fossero un po’ “sconnesse”. “Taylor, ti sei fatta uno ‘spritzzettino’ prima della diretta?”, le ha allora domandato la conduttrice. Tutti, infatti, hanno notato come l’influencer biascicasse le parole e non riuscisse a rimanere seria durante il collegamento. “Devo dirla tutta. In Egitto sai che le donne vanno in giro con il velo totale e gli uomini vanno in giro vestiti – ha iniziato a spiegare Taylor Mega ad una incredula D’Urso – Quindi io sono un po’ in astinenza”. (Continua dopo la foto)















“Ah, ecco perché sbiascica!”, ha ironizzato qualcuno dallo studio di Canale 5, mentre Taylor, inconsapevole di essere ancora in diretta, ha iniziato comodamente a fumare una sigaretta. E contemporaneamente in rete: “Ragazzi ma che si è pippata Taylor Mega che non riesce neanche a parlare senza sbiascicare ad ogni parola?”, “Questa si è bevuta prima il cervello e poi un ettolitro di champagne”. (Continua dopo la foto)









Ma è anche sui social che l’esplosiva Taylor dà spesso il meglio di sé. Parliamo ovviamente delle foto e dei filmati in cui si mostra in tutta la sua bellezza. E, visto che è la moda del momento, poteva l’influencer rinunciare a iscriversi a TikTok, il social network che ha già conquistato tanti vip? Certo che no. Ma ha dovuto fare i conti con un’amara scoperta che, parole sue, l’ha “scioccata”. (Continua dopo le foto)







In alcune sue recenti Instagram Stories, Taylor aveva annunciato di aver pubblicato da poco tempo un nuovo video sulla nuova applicazione, ma che, dopo poco, era stato bannato. Motivo? Lo ha rivelato la stessa influencer nel suo sfogo: “Mi hanno bannato il video da Tik Tok perché ero in costume”, ha spiegato ai suoi fan confessando anche che non c’era alcun motivo ‘particolare’ per essere cancellato. “Sono scioccata”, ha concluso.

