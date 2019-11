Luciana Littizzetto è ormai una delle colonne portanti di Che Tempo Che Fa, insieme a Fabio Fazio e Filippa Lagerback. La comica torinese, che ha una lunga carriera alle spalle, nell’ultima puntata andata in onda ha regalato un’altra delle sue perle con la parodia dell’ormai celebre discorso di Giorgia Meloni sulla famiglia tradizionale, già oggetto di un remix che ha fatto il giro della rete.

“Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”, queste le parole della Meloni, pronunciate durante un intervento a Roma in Piazza San Giovanni che, alcuni giorni dopo, si è trasformato in un remix diffuso sul social TikTok e diventato immediatamente virale. Ma è stata la stessa Giorgia Meloni a cantare a sua volta il brano-parodia, trasformandolo in una sorta di inno di Fratelli d’Italia. Poi è arrivata la versione di Luciana Littizzetto. (Continua dopo la foto)