Negli ultimi giorni Raffaella Fico è tornata in tv, a Storie Italiane, ma per motivi poco piacevoli. La domenica precedente alla sua intervista, l’ex compagno Mario Balotelli interrompeva il match Verona-Brescia per gli insulti razzisti nei suoi confronti. Insulti che, ha spiegato l’ex gieffina, hanno riguardato anche la figlia Pia all’asilo. E anche lei, ai tempi della sua relazione con il calciatore. “Quando stavo con lui e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando e entravo mi facevano il verso della scimmia “, ha svelato la showgirl. Che poi si è soffermata su un triste episodio che ha coinvolto la figlia; “È capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una negra di me..a, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese cosa significava ‘negra’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola?”. (Continua dopo la foto)















“Queste cose sono così tristi nel 2019 – ha aggiunto la Fico – Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose”. Ed è stata proprio Pia a tentatare di consolare il papà alla fine della partita. La bimba ha saputo dalla tv i tristi insulti razzisti rivolti al padre e gli ha mandato un messaggio. (Continua dopo la foto)









“La bambina ha visto un’intervista, subito dopo la partita, voleva consolarlo. Gli ha mandato un messaggio: ‘Sono stupidi, non ascoltarli’”. Poco prima di andare in onda, Raffaella, che è molto attiva su Instagram, ha postato un selfie dal camerino: “Amici stamane sono stata ospite a storie italiane e mentre ero in camerino essendo in anticipo ho pensato di fare qualche posa simpatica per voi”. (Continua dopo foto e post)







Anche sexy, oltre che “simpatica”, ma i suoi follower ne hanno approfittato per bombardarla di critiche: “Più insultano Balo più te fai ospitate.. attenta che vai sotto indagine della figc”. Ma sono i commenti sul suo viso ad andare per la maggiore: “Hai rovinato un dono che ti aveva dato dio, il viso. Prima eri una dea, adesso sembri un alieno…”, “Ma come ca*** ti sei ridotta? Sembri Michael Jackson”, “Sembri di gomma”, “Troppo rifatta”, “Non pari nemmeno te!” e “Dai fattelo qualche ritocco, sembri Sandra Milo…”.

“Sei legale?”. Justine Mattera in bianco e nero super sexy: dito in bocca e lato b in primo piano