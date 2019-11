Solo poco tempo fa Aida Yespica infiammava Instagram con uno scatto senza veli. Come se non bastassero le foto bollenti pubblicate questa estate (che ha tra l’altro segnato il ritorno di fiamma con Geppy Lama), la bellissima modella e attrice venezuelana ha lasciato ancora una volta tutti i suoi follower senza fiato e fatto salire ancora la temperatura con un post che in pochissimo tempo ha ricevuto un numero esagerato di like e commenti. Direttamente da Bormio, dove si è concessa una vacanza in montagna, l’esplosiva Aida ha deciso di deliziare i suoi seguaci con una foto decisamente provocante: senza veli, mentre osserva lo spettacolare panorama che si estende davanti ai suoi occhi. Nello scatto la Yespica è seduta di spalle all’obiettivo e lo schienale della poltrona bianca è l’unica cosa che copre le sue generose forme. (Continua dopo la foto)















Beh, non c’è che dire: con questo scatto Aida, che è nata il 15 luglio del 1982 a Barquisimeto, in Venezuela, Aida su Instagram si è davvero superata. La sua foto senza veli ha fatto letteralmente impazzire tutti i maschietti che la seguono: «Sexy da impazzire» e un altro «Sei stupenda». Poi chi si immaginava il suo décolleté: «Alé con le bombe all’aria!», «Che vette!». (Continua dopo la foto)









Succedeva qualche settimana fa. E ora, dopo la vacanza a Bormio, è la giornata trascorsa alla Spa insieme a due amici a diventare in un attimo ‘bollente’. Aida è a Milano con Patrizia Bonetti, ereditiera protagonista del Grande Fratello 15 e con lei ha trascorso ore di relax prima alle terme e poi di sera in discoteca. (Continua dopo le foto)







E uno dei video che la meravigliosa Aida ha caricato tra le Storie di Instagram ha letteralmente fatto impazzire i fan. Le immagini, infatti, mostrano Aida e Patrizia in piscina, con la venezuelana senza trucco e i capelli bagnati, ma soprattutto con un bikini minuscolo che riesce a stento a contenere le sue forme esplosive. E infatti nel video si vede in primo piano il suo décolleté mozzafiato che, c’è da scommetterci, ha mandato in delirio i suoi tanti follower.

“Gemma? No, no…”. Tina Cipollari lo ha confermato al Maurizio Costanzo Show. Inizia il conto alla rovescia