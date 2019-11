Nell’ultima puntata di Detto Fatto andata in onda Bianca Guaccero ha ospitato la bella Manila Nazzaro ed è riuscita a scucirle qualcosa in più sulla presunta lite con Adriana Volpe. Lite che non c’è mai stata, assicura Miss Italia 1999. In quell’anno è cominciata la sua scalata verso il successo. Poi, nel 2014, le è stato affidato prima il ruolo di inviata e poi di conduttrice nel programma Mezzogiorno in Famiglia. Poco tempo dopo, però, la Nazzaro è stata mandata via dallo show e a prenderei l suo posto è stata Adriana Volpe.

In quel periodo i giornali parlarono di una presunta lite tra le due conduttrici a causa di questa scelta della Rai. Ma ora, dopo diversi anni, Manila racconta la sua verità nello studio di Detto Fatto: “Se è vera la lite con la Volpe? Assolutamente no! Infatti io e Adriana, quando ci siamo incontrate, abbiamo chiarito. La delusione c’è, è inevitabile ed umana, ma non è colpa sua”. (Continua dopo la foto)