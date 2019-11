Alessia Marcuzzi ha da poco spento 47 candeline, anche se non si direbbe. E, dal momento che su Instagram è ogni giorno più attiva, non poteva certo dimenticarsi di condividere i festeggiamenti con i suoi tanti follower di Instagram. E così ha raccontato, con tanto di ‘prove fotografiche’, la sorpresa ricevuta dalle sue amiche, che per festeggiarla l’hanno portata a sorpresa a Palazzo Colonna per aspettare la mezzanotte in modo davvero inedito: tra opere d’arte, collezioni private e quadri famosi come “Il Mangiafagioli” del Carracci e “Venere, Cupido e Satiro” del Bronzino. “Che regalo pazzesco mi avete fatto amiche… mi avete proprio spiazzato”, ha scritto Alessia nel post con la serie di foto a Palazzo Colonna. E ancora: “È stato davvero emozionante scoprire le meravigliose opere d’arte di questo Palazzo… è davvero una delle più belle collezioni private che io abbia mai visto nella mia vita!”. (Continua dopo la foto)















L’occhio sempre attento dei fan è caduto sul look. Alessia, si sa, ha una grande passione per la moda e anche per questa visita esclusiva non ha deluso le aspettative. Si è mostrata sui social con un paio di stivali cuissardes in pelle stampa coccodrillo firmati Max Mara (che costano 849 euro) eli ha abbinati a un abitino di maglia cortissimo. (Continua dopo la foto)









E, come spesso accade, le gambe della bella conduttrice erano al centro dell’attenzione. Gambe chilometriche e bellissime che hanno incantato i fna anche nell’ultimo post condiviso dalla Marcuzzi su Instagram. L’intento era quello di far vedere il coloratissimo maglione, ma la posizione super sexy e il fatto che sotto non portasse altro hanno fatto il resto. (Continua dopo foto e post)







“Con i colori addosso. Sulla pelle e nell’anima”, ha scritto Alessia Marcuzzi, immortalata seduta in terra, con le gambe nude e, come detto, in una posizione molto sensuale che ha subito stuzzicato le fantasie dei fan. In pochissimo tempo il post è stato invaso di commenti. E complimenti alla bellezza e sensualità della conduttrice. “Che gambe stupende”, “Bellezza infinita”, si legge sotto. E ancora: “Sei l’icona di tutte”, “Va beh, ma così vinci a mani basse contro tutte!”.

