Sembrava finalmente essere arrivato il lieto fine per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che si sono da poco ritrovati al trono over dopo mesi di lontananza, ma a quanto pare i problemi non sono terminati. La coppia è tornata a confrontarsi negli studi di Uomini e Donne ed è stata letteralmente travolta dalle insinuazioni di Armando Incarnato su un possibile tradimento. Secondo il cavaliere che fino a qualche settimana fa frequentava Ida, fra i due ci sarebbero stati diversi tradimenti. E anche come la dama fosse davvero interessata a lui quando uscivano insieme. Ida ha affrontato Armando e si è scontrata duramente con lui, ma anche ammesso l’esistenza di una crisi con Riccardo. In puntata ha ammesso di non riuscire a superare i problemi del passato e si è anche detta convinta che Riccardo non provi nessuna attrazione nei suoi confronti. (Continua dopo la foto)















E così Ida e Riccardo continuano a litigare e non riescono a trovare la serenità che desiderano. Insomma, nonostante le premesse sembrassero ottime, tornare insieme non è servito a dissipare i dubbi sulla loro storia d’amore che sembra sempre più a rischio. “Tremo dalla paura di ricadere nella sofferenza vissuta”, ha confessato la Platano, che in passato ha sofferto molto per l’addio al cavaliere tarantino. (Continua dopo la foto)









Nonostante questi problemi e un duro scontro in studio, secondo alcune indiscrezioni dopo le ultime registrazioni del trono over Ida e Riccardo avrebbero abbandonato la trasmissione insieme. Sarà la volta buona questa? Sui social sembrano felici e innamorati. Solo pochi giorni fa Riccardo aveva postato la foto di loro due insieme, in treno, e aveva fugato ogni dubbio. Ma anche Ida continua ad aggiornare anche il suo profilo. (Continua dopo le foto)







E anche a far girare la testa ai suoi tanti follower di Instagram. Tra le sue ultime Storie è infatti apparsa un’altra immagine audace che, ci scommettiamo, non è passata inosservata. Ancora una volta (era già successo pochi giorni fa) ad attirare le attenzioni di tutti è stata la sua scollatura. In effetti il top nero che indossa mette in primo piano il suo seno esplosivo. E non solo sexy: Ida appare anche sorridente e rilassata. Segno che si è lasciata alle spalle la crisi con Riccardo? A proposito: non sarà geloso?

