Elodie Di Patrizi è stata di recente ospite di Fazio Fazio a ‘Che tempo che fa’ e si è raccontata a 360 gradi. La cantante, considerata una delle più talentuose sull’attuale panorama musicale italiano, è raggiante per la conquista del doppio disco di platino ottenuto con “Margarita”, il singolo estivo subito salito in vetta alle classifiche e che le ha anche fatto trovare l’amore con Marracash, il suo attuale fidanzato che Elodie non esita a definire “la mia persona preferita” su Instagram. “Ora mi sento un’adolescente” – raccontava a Vanity Fair a proposito della sua relazione con Marracash – “Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista”, aveva poi aggiunto. Carriera e vita sentimentale, insomma, vanno alla grande. E sì, la bella Elodie ne ha fatta di strada da quando muoveva i primi passi nella moda. (Continua dopo la foto)















Nata a Roma il 3 maggio del 1990 da una famiglia di origini francesi, Elodie aveva intrapreso la carriera di modella, poi abbandonata per dedicarsi al canto. Nel 2009 ha tentato di entrare a X-Factor nel 2009 e nel 2015 è una delle allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi. A quel punto inizia la sua scalata verso il successo: il primo album è uscito nel 2016. (Continua dopo la foto)









In queste ultime settimane i suoi fan aspettano con ansia l’annuncio sul prossimo Festival di Sanremo. Se Elodie Di Patrizi tornerà sul palco del Teatro Ariston? “Eh bella domanda – ha detto a Fazio – Mi piacerebbe molto tornarci, moltissimo! È la verità. Del resto è il palco più bello e più importante della vita”. A molti questa è sembrata una risposta di conferma, ma bisognerà aspettare ancora un po’ prima di avere certezze (anche se il settimanale Chi dà per sicura la sua partecipazione). Nel frattempo i suoi fan continuano ad ammirarla sui social, dove si mostra spesso anche in versione sensuale. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Pensieri al Neon @pumasportstyle @awlab #Pumawomen #Cali #ad Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 12 Nov 2019 alle ore 10:00 PST



Ma nell’ultimo post apparso sul suo profilo Instagram, Elodie li ha stupiti tutti con un cambio look: addio frangia, benvenuti capelli all’indietro. “Pensieri al neon”, scrive lei alludendo alla nuova campagna del brand che sponsorizza e tutti a notare (e apprezzare) la sua cortissima pettinatura. “Stai meglio con i capelli tirati… bellissima!”, “‘Sembri un’altra con i capelli all’indietro”, “Elodie, la perfezione fatta persona”, le scrivono in tanti.

