L’inizio non è stato certo dei migliori al trono over di Uomini e Donne ma poi, dopo tante discussioni e tante lacrime, Enzo Capo e Pamela Barretta sono usciti dal programma insieme e, a giudicare dai rispettivi profili social, le cose stanno andando per il verso giusto. Alla grande, anzi. Pamela ed Enzo si sono lasciati tutto alle spalle e insieme, fuori dalla trasmissione di Canale 5, hanno ritrovato la serenità. E nonostante in molti siano ancora convinti che non durerà a lungo, le premesse sembrano promettere altro. Sono i rispettivi profili Instagram a rivelarlo. Pochi giorni fa Pamela aveva svelato la sorpresa del suo Enzo. L’ha portata in un locale di Sorrento dove ad accoglierla c’era una musica romantica suonata dal vivo e una rosa rossa. “Sai sempre come stupirmi”, ha scritto la Barretta postando il video. E: “Sapevo, me lo sentivo che oltre l’apparenza c’era molto di più. Grazie love”. (Continua dopo la foto)















Insomma, da Instagram la coppia nata al trono over sembra sempre più felice e innamorata. E si è anche concessa un primo, meraviglioso viaggio insieme: la ex dama e l’ex cavaliere sono volati a Dubai. È stata ancora una volta Pamela, che oltre a essere farmacista è anche un’influencer, ad aggiornare i suoi fan con foto e video dello splendido viaggio che sta facendo con il suo compagno. (Continua dopo la foto)









“La nostra prima vacanza insieme”, ha scritto Pamela con un cuore rosso nella didascalia delle foto che la vedono abbracciata a Enzo e il filmato che li ritrae mano nella mano mentre passeggiano. Questi nuovi scatti non sono passati inosservati tra i suoi tanti follower e hanno presto raccolto un’infinità di like e di commenti. Non tutti positivi, però. (Continua dopo foto e post)







Se, infatti, molti fan augurano alla coppia tanta felicità (e a non curarsi delle critiche), molti altri continuano a manifestare parecchi dubbi su questa loro storia d’amore. C’è chi accusa Pamela di aver scelto Enzo solo per soldi e per poter fare la bella vita: “Grande, volevi il lusso? Ecco il patacca che ha aperto il portafoglio”, “A te piacciono i soldi”, “Eh Pamela, come ti piacciono i soldi e la bella vita. Ridicola!”. E poi chi è sicuro: “Finita la vacanza di nuovo a piangere a UeD”.

