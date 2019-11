Tra pochi giorni la bellissima Vanessa Incontrada tornerà in tv. Con nuovo show, ‘Venti anni che siamo italiani’, che andrà in onda su Rai1 venerdì 29 novembre al posto di Tale e Quale Show di Carlo Conti, ufficialmente in ferie dal 22 novembre, e condurrà insieme a Gigi D’Alessio. Quello presentato dall’inedita coppia di conduttori sarà uno spettacolo di intrattenimento, musica e curiosità, che rivelerà anche molti aneddoti e vedrà la presenza di tanti ospiti. Ci saranno Mika, Fiorella Mannoia e Francesco Renga ma, grande sorpresa, non ci sarà Anna Tatangelo, la compagna di Gigi. Motivo? Come rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 novembre, la cantante di Sora e l’artista napoletano hanno scelto di non apparire più insieme in televisione. Non sono chiari i motivi di questa decisione ma è probabile che la coppia non voglia alimentare altri pettegolezzi dopo la rottura e la riappacificazione di un anno fa. (Continua dopo la foto)















La bella Vanessa Incontrada, invece, ha da poco pubblicato il suo nuovo libro, scritto a quattro mani insieme alla madre Alicia Soler Noguera, che si intitola “Le bugie uccidono”. Ne ha parlato in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo in cui l’attrice e conduttrice spagnola ha anche rivelato di sognare un fiocco rosa dopo aver avuto il figlio Isal. (Continua dopo la foto)









“Diventerà un film? Mi piacerebbe – ha detto Vanessa a proposito del suo libo – Per il cinema, però, non per una fiction tivù. L’ho pensato come una storia che ha un inizio e una fine. L’idea è di produrlo e di stare dietro le quinte come regista per la prima volta”. In attesa di vederla in tv, la Incontrada continua ad aggiornare i suoi tanti fan attraverso i social. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Quando fuori piove☔️😊 Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 13 Nov 2019 alle ore 1:27 PST



E l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram è stata commentatissima. Un bellissimo ritratto di Vanessa in bianco e nero in cui si mostra senza un filo di trucco e scrive: “Quando fuori piove”. La reazione dei fan? “Sei bellissima”, le scrivono. E ancora: “La più bella in assoluto”, “Unica”, “Che meraviglia”, “Divina”, “Bella questa foto, ma è normale: il soggetto è di un altro pianeta”. Insomma, con o senza make up Vanessa è uno spettacolo.

