Diletta Leotta, l’annuncio a sorpresa sui social lascia i fan senza parole. Lo ha fatto davvero!

Diletta Leotta, la notizia che la riguarda è una vera bomba. La Leotta, che è una delle conduttrici più amate della televisione, non si ferma mai e continua a macinare successi. Conduttrice di talento e di una bellezza sconvolgente, Diletta Leotta è anche molto attiva sui social dove conta più di 5 milioni di follower. È proprio tramite Instagram che la splendida Leotta ha deciso di fare un annuncio a sorpresa che ha lasciato i suoi follower senza parole. Cosa ha fatto sapere? Uhhh! C’è qualche correlazione con l’attuale compagno di Diletta, Daniele Scardina? Lui ha da poco confessato il flirt con la Leotta in un’intervista al settimanale Oggi: “Io, cioè noi, non abbiamo mai definito quello che c’è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti – ha detto – Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente capaci di definire ciò che ci lega”. Continua a leggere dopo la foto















No, Scardina non c’entra nulla. Ma allora che cosa ha annunciato Diletta Leotta sui social? Bomba! Ha annunciato che presto sbarcherà al cinema. La bella giornalista approda al cinema nei panni della piccola Mandy di “Pupazzi alla riscossa”. Capito? Diletta, al cinema, non farà l’attrice ma la doppiatrice. Pupazzi alla riscossa è un cartone animato che ha già visto la partecipazione di tanti personaggi importanti come Federica Carta. Continua a leggere dopo la foto









È stata la stessa Diletta Leotta a raccontare tutto su Instagram. “Giovedì uscirà al cinema @pupazziallariscossailfilm ho doppiato il personaggio di Mandy ed è stata un’esperienza bellissima! #pupazziallariscossa @luckyred2. Finora non era trapelato nulla! Ma come ha fatto a mantenere il segreto per tutto questo tempo? Con tutto il lavoro che ha, è riuscita a trovare il tempo anche per dedicarsi al doppiaggio! Bravissima. Nello scatto che ha postato sul social la Leotta indossa un abitino in denim che mette in risalto le sue forme. Continua a leggere dopo la foto







I fan sono impazziti di fronte a quella notizia. E anche di fronte alla sua immagine. I commenti sono stati tantissimi: “Ti spupazzerei tutta”, “Goduria alla riscossa”, “Diletta alla riscossa“. “Mi guarderò questo film solo per la voce del personaggio”, “Bella”, “Bravissima”: tutti sono entusiasti e curiosi di andare al cinema a “sentire” Diletta. Chissà come se la cava…

