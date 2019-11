Gabriel Garko, un messaggio in codice per “una persona speciale”? Dopo quel “gesto” l’entusiasmo dei fan è alle stelle

Gabriel Garko è stato ospite della puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ andata in onda lunedì 11 novembre. L’attore è andato nel salotto di Barbara D’Urso per presentare il suo libro che si intitola “Andata e ritorno” ma anche per incontrare due fan in ascensore. Quel che ha fatto più scalpore è stato il bacio che gli ha dato Barbara D’Urso. Si parlava della polemica dei ritocchini e la D’Urso ha detto: ““Io sono davanti a Gabriel e vi assicuro che non è rifatto. Ti darei un bacio in bocca…”.

E poi è scattato il bacio che, ovviamente, ha mandato in visibilio i fan. Poi la D’Urso ha detto la sua: “Le labbra non sono rifatte, gli zigomi non sono rifatti, Gabriel Garko non è rifatto”. Dopo quel bacio e l’ospitata dalla D’Urso, Gabriel Garko se ne è andato in giro per Milano con una sua amica. I due si sono fermati in un locale a bere un cocktail. I due mostrano la loro serata sulle storie di Instagram ma, a un certo punto, spunta un messaggio che sembra in codice. Continua a leggere dopo la foto