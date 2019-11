Cicogna a Uomini e Donne. L’ex tronista è diventata mamma: è nato Leonardo Dario

Fiocco celeste a Uomini e Donne: la ex tronista è diventata mamma di Leonardo Dario. Poco fa, qualche giorno dopo il lieto evento, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una bellissima foto di lei ancora con il pancione e scritto questo commento: “Qui eri ancora nella mia pancia e già ti amavo incondizionatamente, ora mentre guardo questa foto ti tengo tra le mie braccia e ancora non riesco a credere alla grandezza della vita”. L’annuncio vero e proprio l’aveva dato il papà, Livio Rho, pubblicando una foto della culla al momento della nascita (avvenuta lo scorso 26 ottobre). La neo mamma è Chiara Sammartino. Partecipò come tronista al programma di Maria De Filippi nella stagione 2011/2012, insieme a Francesco Monte, Cristian Gallella e Giorgia Lucini, ma di questi è sicuramente quella che più si è allontanata dal mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)















Probabilmente anche perché la sua esperienza a Uomini e Donne finì con un ritiro improvviso. Chiara Sammartino abbandonò infatti il trono quando era ormai chiaro che aveva iniziato una relazione con il corteggiatore Gabrio Gamma lontano dalle telecamere, andando così contro il regolamento del programma. La napoletana e Gabrio, in ogni caso, si lasciarono però all’inizio del 2012, dopo soli 3 mesi. (Continua dopo la foto)









E, piccola curiosità, anche Gabrio Gamma è diventato papà bis da poco. Ex calciatore e proprietario di un bar, Gabrio è legato a Carmen Trimarchi che già lo aveva reso padre di Geremia ad aprile 2019 è nata la secondogenita Violante. Chiara, invece, da tempo è legata a Livio Rho, che ora l’ha resa mamma di Leonardo Dario. (Continua dopo foto e post)





Chiara Sammartino e Livio stanno insieme da più di 2 anni e nelle scorse settimane non hanno mancato di aggiornare i fan sulla gravidanza. “Ci siamo quasi amore mio – scriveva più di un mese fa la ex tronista – tra poche settimane non saremo più solo io e te, sono piena di emozioni e ansie… ma mi basta guardarti e vedere quei tuoi occhi buoni e meravigliosamente belli per capire che ti prenderai cura di noi come hai sempre fatto con me. Grazie mi hai regalato la cosa più bella del mondo”.

