Solo qualche giorno fa Serena Enardu aveva risposto alle domande dei follower di Instagram per fare chiarezza su alcuni argomenti. Per esempio: ha voglia di diventare madre per la seconda volta? “Non lego l’amore ad avere un secondo figlio. Tempo fa l’avevo desiderato, avrei voluto fare l’inseminazione ma qui in Italia non è possibile per i single”, aveva risposto.

Sul tema ‘vita sentimentale’ era stata chiarissima: non ne parlerà “mai più”, ha detto col sorriso, visto il clamore che ha suscitato e sta suscitando. Sul figlio Tommaso e su come lui abbia preso la sua esperienza a Temptation Island Vip invece aveva spiegato che “lui l’ha presa benissimo, anzi forse è quello che ha capito di più il mio percorso lì dentro. Mi ha anche alleggerito in molte situazioni”, aveva rivelato sempre tra le Instagram Stories. (Continua dopo la foto)