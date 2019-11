Michelle Hunziker “lo ha già fatto” con le figlie Sole e Celeste. I fan, comprensibile, sono rimasti a bocca aperta…

Siete appassionati del Natale e l’albero ogni anno un po’ prima? Beh, a quanto pare, chi addobba casa per Natale in anticipo è una persona più felice (vedi Michelle Hunziker). In teoria, l’albero andrebbe fatto l’8 dicembre, o almeno così vorrebbe la tradizione. Ma c’è gente che non riesce a resistere e lo fa sempre prima. Ma non è una “patologia”, anzi, una buona cosa. Addobbare la propria casa in anticipo è sintomo di felicità. Lo ha spiegato lo psicoanalista Steve McKeown ad Unilad:

“In un mondo pieno di stress e ansie le persone amano riallacciarsi alle cose che li rendevano felici e gli addobbi di Natale evocano proprio questi forti sentimenti legati all’infanzia”. Insomma, decorare la casa per Natale espande la felicità. Deve essere per questo che Michelle Hunziker è sempre così felice… Già perché Michelle Hunziker, il suo albero di Natale, lo ha già fatto. Ma come? Ma non siamo neanche alla metà del mese di novembre… Continua a leggere dopo la foto