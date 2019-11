Negli ultimi giorni non si fa che parlare di Giulia De Lellis e le frecciatine lanciate presumibilmente a Belen Rodriguez. Presumibilmente perché non c’è certezza che il destinatario del duro sfogo della ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi influencer con un libro all’attivo che domina le classifiche sia diretto proprio all’argentina, ma molti ne sono convinti. Ma perché questo presunto astio? Un passo indietro: nel suo sfogo Giulietta ha minacciato di “rovinare famiglie”, lasciando intendere di essere a conoscenza di alcuni segreti. E come è noto l’influencer oggi è legata ad Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, mentre qualche tempo fa un gossip aveva rivelato l’esistenza di un breve flirt fra la Rodriguez e Andrea Damante, ex di Giulia, prima del ritorno di fiamma con De Martino. Tutti a pensare a gelosie e intrecci dunque, ma non sarebbe questo il motivo della lite. (Continua dopo la foto)















Come scrive il sito Di Lei, secondo Very Inutil People al centro del litigio ci sarebbero soldi e affari: “La fonte è un’amica di uno stretto collaboratore di una delle due – si legge – Damante e Iannone non c’entrano niente. C’entrano gli affari ma non posso dire quali di preciso. Giulia ha parlato di rovinare le famiglie, ma non c’entra nulla De Martino. La frase sul rovinare famiglie era dettata dal nervoso per altre cose”. (Continua dopo la foto)









Dunque le due si starebbero scontrando per ‘business’, anche se la faccenda è tutt’altra che chiara. Di certo gli attriti durano da diverso tempo visto che mesi fa, prima dello sfogo della De Lellis, ad attaccarla era stata Cecilia, la sorella di Belen e sua ex amica conosciuta al Grande Fratello Vip. Altra certezza è che tra Giulia e Iannone le cose procedono alla grande. (Continua dopo le foto)







L’influencer e il pilota di MotoGp non perdono mai occasione per rivelare il loro amore sui social. E poche ora fa proprio Giulia ha mostrato a tutti i suoi fan un regalo fatto dal suo fidanzato: due elastici – braccialetti con il logo Louis Vuitton. Lo ha svelato nelle Storie dopo che una fan le ha chiesto dove li avesse comprati: “Regalo del mio amore che mentre è in giro per comprare cose di casa mi pensa. Unico al mondo”, ha scritto la De Lellis.

