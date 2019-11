Elisabetta Canalis è tra le donne italiane più belle e desiderate dal pubblico maschile. La ex Velina mora di Striscia la Notizia ha da poco festeggiato i suoi 41 anni con un party del tutto inaspettato e anche se da quando ha seguito suo marito Brian Perri e papà della piccola Skyler Eva negli Stati Uniti non si vede più in tv, chi la segue su Instagram può comunque rimanere aggiornatissimo sulla sua vita.

E anche essere partecipe della sua quotidianità, tra foto di famiglia e scatti mozzafiato, perché Elisabetta è molto ma molto attiva sul social. Non c’è post che non venga preso d’assalto dai suoi oltre 2 milioni di follower, che praticamente ogni giorno restano estasiati dalla sua bellezza. Fisico e curve mozzafiato sono infatti spesso protagonisti delle sue foto. Madre Natura a parte, Eli si allena con costanza, come mostra spesso ai suoi fan. (Continua dopo la foto)

















E lo fa anche a casa. Uno dei suoi ultimi post la vede infatti ritratta mentre è intenta a fare esercizi e contemporaneamente giocare con la Nintendo Switch. Il tutto in una posa bollente che non poteva passare inosservata, così come il suo outfit per l’allenamento che è decisamente minimal. Ovvero un completo total black con top super scollato e shorts sgambati che evidenziano la sua forma smagliante. (Continua dopo la foto)









“Sei sempre bellissima!”, “Le ventenni mute!”, “Ely ti mancava come allenamento, che grande che sei non stai ferma un minuto. Sei la numero 1 e la mia preferita!” e “Sei di ispirazione per milioni di donne!” sono solo alcuni dei tantissimi commenti piovuti sotto allo scatto in cui Elisabetta Canalis rinuncia ad andare in palestra per allenarsi nella sua casa di Los Angeles. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Good morning cold! Buongiorno da qui ! Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 6 Nov 2019 alle ore 8:59 PST



Sul fisico perfetto di Eli non si discute, ma vale lo stesso per il suo viso da bambola. Sempre in uno degli ultimi post dà il buongiorno ai fan “al naturale”. “Buongiorno da qui”, scrive. Un po’ spettinata, con un giaccone pesante e senza un filo di trucco, giusto un velo di lucidalabbra. Bellissima è dire poco. E infatti, ancora una volta, i fan non sono stati avari di complimenti: “Bellezza senza trucco, senza inganno”, “Quando una è bella non ha bisogno di filtri e make up”, “La donna più bella del mondo”, “Sei illegale”, si legge sotto.

