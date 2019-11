Continua a far discutere e anche parecchio la ritrovata intesa di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo aver vissuto una storia d’amore difficile e molto travagliata, a settembre scorso i due sono tornati al trono over di Uomini e Donne per ripartire da zero, ma poco dopo è sbocciato ancora l’amore. La scintilla è riscoccata nel momento in cui il cavaliere di Taranto ha visto Ida frequentare (e baciare) un altro volto del parterre, ovvero Armando Incarnato.

Lì ha capito di amare ancora la ex e si è convinto a dichiararsi con una lettera. Ida inizialmente ha preso tempo, poi è tornata sui suoi passi e ha scelto di dare un'altra occasione alla loro relazione. La coppia ha quindi lasciato il programma insieme, decisa a dare un'altra possibilità al loro rapporto. Ida e Riccardo l'hanno confermato anche nell'intervista doppia a Uomini e Donne Magazine, ma sono già arrivate le prime schermaglie.

















Dopo aver salutato Maria De Filippi e il pubblico con i migliori degli auspici, Ida e Riccardo sono tornati in trasmissione e dalle ultime anticipazioni su Uomini e Donne abbiamo appreso che la dama lamenta una mancanza di passione da parte del suo cavaliere. Che a quel punto l'ha baciata come in un film davanti a tutti, ma questa lamentela di Ida ha finito per trasformarsi un'accesa lite.









Sempre dalle anticipazioni sappiamo che nell'ultima registrazione i due hanno litigato, fino a quando lui non è uscito dallo studio dopo aver saputo della carezza di Armando; alla fine Ida è scoppiata in lacrime perché dopo aver rincorso Riccardo non è riuscita a calmarlo. Ma ecco che qualche ora dopo sui social è arrivata una foto che ha spiazzato tutti. Se infatti in puntata sembravano ai ferri corti, con lei in lacrime e lui furioso, poco dopo si sono ripresi e mostrati in treno insieme. Col sorriso.







Quindi dopo quella pesante sfuriata è tornato il sereno? Il cavaliere ha pubblicato una Storia su Instagram in cui appare felice al fianco della compagna in treno, probabilmente diretto verso la città di lei, Brescia. Il filmato ha sicuramente smorzato le voci che stavano circolando su una possibile rottura, ma allo stesso tempo ha dato da pensare ai fan. Perché si stanno riproponendo i problemi del passato, complice anche la presenza di Armando, la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro.

