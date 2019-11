Disavventura per Chiara Ferragni sul volo Milano-New York. L’influencer (e modella, stilista, imprenditrice) è volata negli Usa per la premiere del suo film documentario “Chiara Ferragni Unposted”, presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, e, nemmeno a dirlo, ha raccontato lo spiacevole episodio avvenuto in aereo tra le sue Instagram Stories appena atterrata nella Grande Mela. Si è detta sconcertata la Ferragni, che infatti non ha nascosto il suo fastidio per quella disavventura.

In realtà è successo tutto a sua insaputa, perché in quel frangente stava dormendo. Un passeggero di quello stesso volo ha quindi approfittato di quel momento per scattarle delle foto, ma l'amico di Chiara, che viaggiava vicino a lei, si è accorto e rincorso quel signore sconosciuto di mezza età che la fashion blogger non esita a definire "maleducato" fino in bagno per fargli cancellare quegli scatti rubati.

















"Mentre dormivo in aereo, in quella mezz'ora durante la quale sono riuscita ad addormentarmi, un tizio sulla cinquantina è venuto e ha iniziato a farmi foto mentre io dormivo – ha iniziato a spiegare Chiara Ferragni ai suoi follower, tra le Storie di Instagram – È una cosa super-maleducata e da 'psycho'". Ma per sua fortuna, l'amico e general manager Fabio Maria Damato ha assistito alla scena e non ha perso tempo.









"Fabio, che era seduto accanto a me, io ero al finestrino e lui sul corridoio, ha visto la scena, l'ha preso per la felpa e lo ha rincorso – ha continuato a raccontare la moglie di Fedez – Questo qua si è rinchiuso nel bagno per un quarto d'ora. Fabio lo ha aspettato e questo qui gli ha fatto vedere che aveva cancellato la foto".







"Ma ce la fate?!", ha poi sbottato Chiara, che come detto è rimasta scioccata per quanto successo in aereo di cui si è resa conto solo quando ha sentito le urla del suo amico contro lo sconosciuto. Talvolta è il marito di Chiara, Fedez, a immortalarla quando è tra le braccia di Morfeo, ma per prenderla in giro sui social. Quanto accaduto sul volo verso New york è ben altra storia.

