Tra le “regine della provocazione” Antonella Mosetti vanta un posto d’onore. La ex stellina di Non è la Rai oggi 44enne trova sempre il modo di stuzzicare i suoi follower di Instagram e con una delle ultime foto apparse sul suo profilo c’è riuscita a pieno. E possiamo tranquillamente dire che Antonella si è superata con questo scatto che avrà “riscaldato” in un attimo tutti gli italiani alle prese con pioggia e maltempo.

Solo qualche giorno fa la sexy mamma di Asia Nuccetelli ha infiammato il popolo di Instagram con un video. Le immagini di lei con un nuovo top super scollato e pieno di brillantini esaltavano al massimo il suo generoso décolleté e, come ogni volta, i suoi fan sono andati in tilt. Nel filmato, poi, la Mosetti si stende anche sul letto, ‘zoomma’ sulla sua scollatura e si accarezza il ventre scatenando ogni genere di fantasie. (Continua dopo la foto)

















Anche nella foto social che anticipavamo in apertura, ovviamente, fisico e lato A fanno da padroni. Con la differenza che questa volta Antonella Mosetti ha deciso di mostrarsi con indosso un abito molto particolare: nero e trasparente. Talmente trasparente che lascia davvero poco all’immaginazione. Insomma, stavolta la Mosetti, che ha corpo e curve esplosivi, su Instagram si è davvero superata. (Continua dopo la foto)









Nel dettaglio, la ex reginetta di Non è la Rai è alle prese con uno shooting e sfoggia un look total black che gioca tutto sul vedo non vedo.La parte alta del vestito è infatti completamente trasparente e il seno è “coperto” soltanto dal delicato ricamo della stoffa, mentre parte bassa del vestitino è formata da un paio di shorts che mettono in bella mostra le sue gambe chilometriche. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 👩🏽🖤 #antonellamosetti #shooting #photo #me Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 10 Nov 2019 alle ore 1:08 PST



Anche l’espressione della Mosetti, che come detto si sta facendo immortalare da dei professionisti, è super sensuale. Ha lo sguardo fisso all’obbiettivo e la bocca dischiusa, mentre i suoi lunghi capelli cadono su una spalla. Beh, questo post estremamente sexy non poteva certo passare inosservato: «Chiamasi perfezione!», le ha scritto un ammiratore. E un altro, tra i vari “bellissima”: «E le ventenni mute».

