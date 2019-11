Buon compleanno Alessia Marcuzzi. La conduttrice che fino a qualche tempo fa abbiamo visto raccontare il viaggio nei sentimenti delle 6 coppie di Temptation Island Vip, compie 47 anni. E non potrebbe essere più bella. E glamour. A vederla nessuno direbbe mai che è quasi arrivata alla soglia dei 50 anni. Alessia ha festeggiato alla grande e non solo con un cambio look che ha subito condiviso con i suoi tanti fan di Instagram.

Già, in occasione del suo compleanno ha detto addio al long bob ed è passata a un caschetto più corto. Un look sbarazzino e giovanile che ha subito incontrato l’approvazione dei follower a giudicare dai commenti al breve video social che annunciava il cambiamento. Messaggi come “wow”, “bella!”, “Sei bellissima così” non si contano sotto al post della presentatrice romana che ha un largo seguito su Instagram. (Continua dopo la foto)

















E sempre con i suoi fan di Instagram, la Marcuzzi ha voluto condividere lo splendido regalo ricevuto dalle sue amiche, che per festeggiarla l’hanno portata a sorpresa a Palazzo Colonna per aspettare la mezzanotte in modo davvero inedito: tra opere d’arte, collezioni private e quadri famosi come “Il Mangiafagioli” del Carracci e “Venere, Cupido e Satiro” del Bronzino. (Continua dopo la foto)









“Che regalo pazzesco mi avete fatto amiche… mi avete proprio spiazzato”, ha scritto Alessia nel post con la serie di foto a Palazzo Colonna. E ancora: “È stato davvero emozionante scoprire le meravigliose opere d’arte di questo Palazzo… è davvero una delle più belle collezioni private che io abbia mai visto nella mia vita!”. Impossibile, poi, non concentrarsi sul look sfoggiato da Alessia per questa visita esclusiva di sera. (Continua dopo foto e post)





New haircut by my beloved @michele_m82 😍✂️ #bob #haircut #caschetto

🐻



Alessia Marcuzzi è un’icona di stile e non ha deluso le aspettative: ha sfoggiato un minidress di maglia, un modello da 980 euro di colore beige con la gonna cortissima e le maniche lunghe e a sbuffo della collezione Autunno/Inverno 2019-20 di Isabel Marant e, per completare l’outfit, stivali cuissardes in pelle stampa coccodrillo di colore bordeaux firmati Max Mara, che hanno esaltato ancora di più le sue gambe lunghe. Quanto costano questi stivali? 849 euro.

