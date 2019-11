Caterina Balivo è brava, bella, simpatica. Non a caso quest’anno è stata confermata al timone di Vieni da me, il programma che l’ha resa la regina del pomeriggio di Raiuno. Il pubblico è rimasto molto deluso quando la conduttrice campana ha dato l’addio alla sua creatura, Detto Fatto, ma dopo poco l’ha rivista alle prese con una trasmissione nuova che ogni giorno regala tanti spunti e interviste. Ma Caterina è anche una reginetta di Instagram. Un’influencer, come si dice adesso.

In pratica non c’è giorno in cui la presentatrice 38enne non regali ai suoi tanti fan scatti del suo quotidiano. E con la stessa naturalezza con cui, da perfetta influencer, condivide le foto del backstage e dei suoi outfit, la bella Caterina mostra spesso anche il suo lato più privato. Quello degli affetti, per esempio. Solo qualche giorno fa ha pubblicato un dolcissimo ritratto mamma-figlia che ha subito collezionato una marea di like. (Continua dopo la foto)

















“La mia prima giornata con la piccola Cora è finita! Ora comincia la seconda giornata in Rai”, ha scritto la Balivo nella caption dello scatto in cui tiene in braccio la sua Cora, deliziosa in jeans e piumino rosa. E i fan:“Che belle!”, “Siete una meraviglia”, scrivono in tantissimi. E poi, oltre a numerosi complimenti per mamma Caterina: “La fatina bionda”, “Che bella bimba”, “Stupenda” e “Come è cresciuta!”. (Continua dopo la foto)









Caterina Balivo è una mamma e una moglie felice, ma sul suo Instagram non ci sono solo foto di lavoro e di famiglia. Spopolano anche quelle in cui si mostra in una versione più sexy rispetto a quella a cui siamo abituati a vedere in tv. E lo ha fatto anche sabato mattina per augurare una buona giornata ai suoi follower: “Guardare oltre e ricordarsi da dove si è partiti. Buondì ragazzi, che sia un fine settimana top per tutti”. (Continua dopo foto e post)







Nelle foto in questione ecco Caterina immortalata con una mise molto sexy. Indossa un abitino a fiori con una scollatura profonda e uno spacco vertiginoso che mostrano il suo fisico perfetto e, anche in questo caso, i complimenti non sono tardati ad arrivare. Anche perché oltre alla sensualità, non è sfuggito il fatto che la conduttrice sia senza trucco. E infatti si legge, tra i tanti “Sei bellissima” e “Super sexy”: “Senza trucco sei ancora più bella”.

