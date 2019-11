Ida Platano tra le dame del trono over di Uomini e Donne più seguite e amate. A settembre è tornata nel parterre per incontrare l’uomo della sua vita e, da quanto abbiamo visto nelle ultime puntate, l’ha trovata. Anzi: ritrovata. È infatti risbocciato l’amore con Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Taranto con cui Ida ha avuto una lunga e difficile storia d’amore. Quando a maggio scorso sembrava tutto finito. lei si era detta convinta di voler voltare definitivamente pagina.

Pochi mesi dopo, a settembre, si sono rivisti al trono over. Ma la scintilla è riscoccata nel momento in cui il cavaliere l'ha vista uscire (e baciare) un altro, ovvero Armando Incarnato. Lì ha capito di amare ancora la ex e si è convinto a dichiararsi con una lettera. Ida Platano inizialmente ha preso tempo, poi è tornata sui suoi passi e ha scelto di dare un'altra occasione alla loro relazione.

















Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno quindi lasciato Uomini e Donne insieme per provare a viversi lontano dai riflettori, nel quotidiano. Nelle ultime puntate sono andati a trovare Maria De Filippi e il pubblico e hanno anche rilasciato la prima intervista di coppia al Magazine del programma dove hanno confermato di volersi dare un'altra possibilità.









Poco dopo la decisione di lasciare UeD, è presto arrivata anche la prima foto social di Ida e Riccardo, che naturalmente è stata subito presa d'assalto dagli spettatori più romantici, quelli che hanno atteso per mesi questo momento. Soprattutto lda, infatti, è molto attiva su Instagram, dove pubblica scatti del suo privato e consiglia prodotti di bellezza. Ma uno in particolare ha lasciato di stucco i suoi follower.







Ida ha condiviso un filmato tra le sue Storie e ha attirato l’attenzione di tutti con una scollatura mozzafiato. La ex dama indossa infatti un corpetto nero che lascia poco spazio all’immaginazione. Un’immagine sexy che è piaciuta da morire ai fan, come mostra la stessa Ida che ha poi ripostato alcuni dei messaggi di complimenti ricevuti.

