Taylor Mega è sempre più seguita sui social (su Instagram ha oltre 2 milioni di follower) ed è spesso ospite nei salotti televisivi. Ultimamente la 26enne di Udine, all’anagrafe Elisia Todesco, ha fatto molto parlare di sé per la sua vita sentimentale e a quanto pare dopo la fine della storia lampo con Giorgia Caldarulo di Uomini e Donne è già pronta a vivere nuove relazioni amorose.

Con una persona in particolare che no, non è Erica Piamonte, la gieffina che sembrava essere tornata nel suo cuore. Lo ha rivelato la stessa Taylor in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Alla rivista l’influencer ha svelato di provare attrazione per una famosa attrice: “Mi attrae Alba Flores, che interpreta Nairobi ne La casa di carta”, ha confidato la 26enne. Per ora, però, nella sua vita non c’è ancora nessuno. (Continua dopo la foto)

















“Il gossip di un flirt con un calciatore? Falso, i calciatori non sono il mio genere. E poi basta con gli italiani, oggi sogno un amore internazionale”, ha aggiunto Taylor Mega. Ma per ora non c’è alcuna storia d’amore in corso: “Confermo di essere tornata single e sono molto felice. Da single sto bene”, ha assicurato sempre nella recente intervista sulle pagine del settimanale. (Continua dopo la foto)









Di persone innamorate di lei, però, ce ne sono migliaia e migliaia. I suoi fan, che a ogni post restano senza parole. Perché Taylor Mega è solita condividere immagini da capogiro sul suo profilo Instagram. Immagini che mettono in risalto tutta la sua bellezza esplosiva. Anche l’ultimo post è particolarmente sexy, ma questa volta l’attenzione di molti utenti non è caduta come sempre (solo) sulle curve. (Continua dopo la foto)







“Quando ti concentri per vincere VS quando vinci facile perché sei Mega”, scrive lei nella foto che la immortala mentre è intenta a giocare con un videogioco. Indossa un completino intimo nero che mette in mostra il fisico scultoreo ma come detto, anche se i commenti estasiati non sono certo mancati alla vista delle sue forme, tanti hanno notato un dettaglio del suo corpo finora rimasto nell’ombra: i suoi piedi. Per qualcuno sono così grandi da chiederle che numero di scarpe porti…

