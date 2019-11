Con quasi 18 milioni (milioni!) di follower, Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio la regina di Instagram. Modella, influencer, fashion blogger, stilista, imprenditrice, moglie, mamma: la bella Chiara da Cremona ha costruito un vero impero negli anni e si è ritagliata un posto d’onore in rete e nella moda. Contesa dai brand di ogni genere e sempre in prima fila alle sfilate e agli eventi, la Ferragni continua la sua scalata verso il successo.

Sempre a testa alta, non si è mai fatta scoraggiare dalle critiche che continuano ad arrivare al suo indirizzo. Gli hater sono sempre all’erta e non gliela lasciano passare una. Le critiche feroci e le accuse, che praticamente sono al giorno all’ordine del giorno, riguardano ogni aspetto della sua vita. Dalla sua vita da mamma al suo lavoro, fino alla sua alimentazione, come dimostra l’ultima polemica sollevata sotto alla foto che la ritrae con una sola fetta di pizza nel piatto. (Continua dopo la foto)

















Difficile che Chiara Ferragni risponda alle critiche; più probabile che ripaghi gli hater con le provocazioni. È successo anche pochi giorni fa, quando la moglie di Fedez si è mostrata di spalle solo con gli slip e sopra completamente nuda su Instagram. A colpire, soprattutto, è stata la didascalia del post: “Something for the haters (qualcosa per gli haters)”. Ah, e naturalmente anche questo suo modo di commentare i post in inglese è stato oggetto di critiche. (Continua dopo la foto)









In quella foto Chiara si lasciava immortalare in topless ma di spalle. Ora invece ha condiviso due scatti in cui il décolleté è in primissimo piano. Indossa un reggiseno color carne e lancia un piccolo sondaggio: “Ok babies.. 1 or 2?”, scrive nella caption del post. Nella prima foto è più seria, nella seconda sorride. Ma a quanto pare l’attenzione di molti fan non si è concentrata solo sulle sue espressioni… (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Ok babies.. 1 or 2? 😘 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 8 Nov 2019 alle ore 3:02 PST



Per i suoi ammiratori è comunque bellissima: non riescono a scegliere la foto migliore: “Tutte e due amore”, “entrambe”, “Sei sempre bellissima, in ogni foto e in ogni espressione”. Ma ci sono altri che notano come il suo seno sembri più grande del solito, dunque i sospetti di una sua seconda gravidanza: “Chiara di nuovo incinta??? Un seno enorme!”, “Ho la sensazione che tu sia incinta…”.

