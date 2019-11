Lorella Boccia, la posa sexy fa perdere la testa i fan. Ma, nell’approvazione generale, spunta un commento impietoso sul suo fisico. Assurdo

È una delle ballerine più belle di Amici. Anzi, è una delle più belle della televisione italiane. Stiamo parlando della splendida Lorella Boccia. Classe 1991, nata a Torre Annunziata, Lorella non ha avuto una vita facile. “Mia madre da piccola avrebbe voluto studiare danza, ma in famiglia non c’erano le possibilità – ha raccontato la ragazza qualche tempo fa a Confidenze – così ha trasmesso la sua passione a me e a mia sorella. Mi chiamo Lorella perché mia madre era fan della Cuccarini.

Per questo è stato molto emozionante quando l’ho incontrata di persona”. Lorella ha iniziato a ballare grazie a sua madre che l’ha iscritta a danza a soli 4 anni. Era un vero talento, la piccola Lorella. E, a 17 anni, inizia la sua carriera artistica dopo il conseguimento del diploma in danza con una formazione di tecnica classica e contemporanea presso la scuola Harmony di Arnaldo Angelini. Poi inizia a lavorare al teatro San Carlo di Napoli fino ad arrivare in tv, ad Amici. Continua a leggere dopo la foto

















È lì che sboccia. È grazie alla tv che raggiunge il successo ed entra nel cuore del grande pubblico. Lorella è amata per il suo talento, per la sua sensualità, per la sua bellezza e perché è una ragazza diretta che dice sempre ciò che pensa. Da qualche tempo è convolata a nozze con Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta l’agente dei vip, che è considerato uno dei più fortunati uomini d’Italia. Insieme formano una coppia bellissima. Continua a leggere dopo la foto









Ora Lorella, dopo la fine di Amici Celebrities, si prepara per la nuova edizione di Amici. Come si prepara? Ovviamente in sala di danza dove si allena ogni giorno. Come dimostra anche l’ultima foto che la Boccia ha postato su Instagram che la ritrae in una posa super sexy. Lorella è in piedi con la gamba alzata e fa impazzire i fan. “Allenarsi con stile 😜 Ultimi giorni di prove prima del grande inizio 💃 @ynot_it #ynot_it” scrive a margine dello scatto la ballerina. I complimenti si sprecano. Continua a leggere dopo la foto





“Bella e brava”, “Meravigliosa”, “Adoro”, “Spettacolo”, “Dato che sei così flessuosa, se ti accartocci tutta riesci a starci nella borsa?” scherza un follower. Tutti i commenti sono positivi. Tutti tranne uno. “Va benissimo ma se continui ad avere le gambe grosse diventi una rana”, scrive una follower. Cioè qualcuno ha forse coraggio di criticare il fisico pazzesco di Lorella? Ce ne vuole di coraggio… Eppure questa follower non si è vergognata a scrivere che la Boccia ha le gambe grosse. Ma che sta dicendo? Forse dovrà mettersi gli occhiali. Lorella, consapevole della sua bellezza, non commenta neppure.

