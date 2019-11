“Spettinata… struccata… in giro per chissà dove… ma con il quaderno e la penna sempre in borsa”, ha scritto Emma Marrone nella didascalia del video in cui rivela ai fan come è nato Fortuna, il suo nuovo album uscito il 25 ottobre e presto balzato in testa alle classifiche.

“Perché un viaggio in treno a volte può trasformarsi in qualcosa di più. E le parole spesso mi vengono a trovare quando meno me lo aspetto. Era il 4 luglio e Fortuna non era più solo un pensiero. Stava diventando la mia canzone”. Dunque Fortuna ha preso forma nel bagno di un treno Frecciarossa. Il video postato da Emma ha fatto subito boom sui social. Non si contano i like e i messaggi piovuti sotto alle due brevi clip in cui la cantante salentina rivela ai follower un momento di fondamentale importanza per ogni artista: l’ispirazione artistica. (Continua dopo la foto)

















E la rivelazione Emma Marrone non è passata inosservata nemmeno a Trenitalia, che ha commentato così il post sulla nascita di Fortuna: “Ciao Emma, siamo contenti che il viaggio in treno ti abbia ispirata! Ti aspettiamo ancora a bordo, con quaderno e penna”. Ma non è sfuggito nemmeno il fatto che la cantante si mostra al naturale, spettinata e senza trucco. (Continua dopo la foto)









“Bella sempre e comunque anche spettinata e struccata”, “Spettacolo”, “Sei una grandissima Emma”, “Sei bellissima così”, “Unica”, le scrivono sotto i fan. Emma d’altronde è così: semplice, spontanea, genuina. Ed è anche per questo, oltre che per il suo innegabile talento artistico, che la amano in tanti. Anzi, tantissimi. Non a caso le soddisfazioni per lei sono arrivate all’istante dopo l’uscita del suo nuovo disco. (Continua dopo foto e post)







La FIMI ha appena annunciato la classifica degli album più venduti in Italia negli ultimi 7 giorni e sul gradino più alto del podio c’è proprio la cantante di “Io Sono Bella”, il singolo che ha anticipato l’album. La medaglia d’oro è stata conquistata da Emma, che ha così superato Marco Mengoni e Benji & Fede che si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e del terzo posto.

