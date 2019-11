Caterina Balivo bellissima in versione “casalinga”. Ma tutti notano quel costosissimo dettaglio (che non è la corona)

Bella, sexy, perfetta. Ogni giorno vediamo Caterina Balivo nello studio di Vieni da me. E ogni giorno restiamo senza fiato di fronte alla sua bellezza e ai suoi look super glamour. Caterina ama vestirsi in un certo modo e, anche se il suo show va in onda dopo pranzo, lei non si vergogna a osare e lascia il suo pubblico senza parole. Si diverte, Caterina. E quella scelta di look audaci fa parte del gioco, è ovvio. Poi, però, una volta a casa, Caterina Balivo si toglie i suoi abiti luccicanti e indossa qualcosa di più comodo. Anche lei è una donna normale e no, a casa non va in giro vestita di tutto punto.

E non si vergogna neanche di mostrarsi senza un filo di trucco, cosa che, peraltro, ha fatto varie volte. Di recente Caterina ha postato sui social una foto che la ritrae a casa con una corona in testa. E, con un semplice scatto, ha voluto mandare un messaggio positivo a tutte le donne. E al pubblico in generale. Caterina, con questo gesto, ha dimostrato non solo di essere una icona di stile ma anche una donna saggia dalla parte delle donne. Continua a leggere dopo la foto

















Nello scatto in questione Caterina Balivo indossa dei jeans aderenti, una felpa grigia e le pantofole. In testa ha una corona e in mano una tazza con qualcosa di bollente dentro. Caterina scrive: “Siamo tutte delle regine, ricordiamocelo 👸🏻💁🏻‍♀‍ #caterinabalivo #caterinasecrets”. I commenti sotto allo scatto sono innumerevoli: non ci piove, Caterina Balivo con quella foto ha fatto centro. Perché si è messa al pari delle altre donne. Continua a leggere dopo la foto









“Io non lo ricordo mai” scrive una follower. “Ben detto”, “Caterina sei bellissima”, “Tu sei una regina bellissima”, sono altri dei commenti che si leggono sotto al post. Pantofole e corone: tutte le donne sono regine. Ma alcune di più. Già perché sapete che pantofole sono quelle che indossa Caterina Balivo? Non sono certo pantofole normali. Sono le slippers a quadretti bianchi e rosa firmate Rothy’s che hanno fatto innamorare tutte le modaiole. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Siamo tutte delle regine, ricordiamocelo 👸🏻💁🏻‍♀️ #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 5 Nov 2019 alle ore 10:40 PST

C’è solo un piccolo problema. E sapete qual è? Il prezzo… Sul sito ufficiale del brand le pantofole indossate da Caterina sono vendute a 248 euro. Insomma, delle pantofole che non sono certo alla portata di tutte. Facile essere regine con delle pantofole così. Ma lei se le può permettere. E comunque, per non vedere sempre il male da tutte le parti, bisogna ricordare che Caterina Balivo ha scritto quel messaggio per dare forza alle donne e aiutarle ad affrontare le lotte quotidiane.

“Tuo marito…”. Caterina Balivo, succede tutto in diretta. Ci ha pensato Vittorio Sgarbi