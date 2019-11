E Chiara Ferragni “ci ricasca” con la pizza. Ricordate che bufera si era scatenata qualche tempo fa, quando la regina delle influencer si era fatta immortalare con la sorella Valentina con una fumante pizza margherita nel piatto mentre stava per addentarne una fetta? In quell’occasione i commenti più e meno ironici si erano sprecati. Anche perché tutti avevano notato che la sua pizza era integra: dove aveva preso il trancio, allora?

Domanda da un milione di dollari, a quanto pare. Se lo sono chiesti diversi follower, con toni più o meno aggressivi. E allora la Ferragni, che comunque non ha mai sciolto l'arcano, aveva ritoccato la didascalia del post: da "Ferragni sisters love pizza (le sorelle Ferragni amano la pizza)" a "La nostra pizza non finisce mai". Archiviato il caso 'le pizze di Chiara Ferragni si rigenerano", rieccola su Instagram con una fetta di pizza.

















Ma una sola fetta questa volta, non c'è traccia della pizza intera. Chiara Ferragni si trova a Parigi, come spiega la caption del post che sta già facendo il giro della rete e a cena, nell'esclusivo Loulou Restaurant, si è concessa una pizza. Pizza molto particolare però. E non solo perché viene servita al centro del tavolo e divisa appositamente in fette.









È una pizza a base di tartufo molto costosa. Il prezzo? Ben 39 euro. Sarà per questo che ha deciso di assaggiarne solo un pezzo? Scherzi a parte, naturalmente il post in questione è stato preso d'assalto. La solita tiritera: "Chiara ma quello è il pre antipasto dell'antipasto della tua dinner oppure è proprio la tua dinner completa?", ha chiesto qualcuno seguito da tanti altri utenti.





Dinner in Paris 💞



Anche recentemente gli utenti si erano scagliati contro la bella Chiara accusandola di fingere di mangiare piatti come questo. Era successo durante una breve visita dell’influencer nella Capitale, quando aveva condiviso lo scatto di un bel piatto di pasta alla carbonara. Anche il quel caso, notando la porzione integra nel piatto di fronte a lei, i fan si erano scatenati: “Moltiplichi anche la carbonara come con la pizza? Potresti risolvere la fame nel mondo così”, “Anche qui come per la pizza vale la regola della pasta infinita?” E poi un botta e risposta: “Anche tu mangi?” ha chiesto uno. E un altro gli aveva risposto: “Solo per la foto”.

