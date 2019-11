“Soffre di bipolarismo”. Barbara D’Urso nel mirino dell’amica? Quelle parole sibilline suonano davvero male…

Barbara D’Urso presa di mira proprio da “lei”. O almeno pare che si tratti di Barbara D’Urso. Ma chi ce l’avrebbe tanto con la regina della televisione? L’astrologa Ada Alberti che è anche moglie di Franco Oppini. Proprio la Alberti ha sganciato la bomba sui social parlando di qualcuno che “soffre di bipolarismo” e che si è dimostrata falsa e bugiarda. Ada Alberti, va detto, non ha fatto nomi. “Certa gente non ha limiti… ha scritto su Instagram –

o soffre di bipolarità o pensa che la gente sia stupida. Sai come si dice cara, a buon rendere 😜 dalle scale si scende anche. Attenta al tuo #segno nella primavera del 2020 e a fine anno nuovo… e poi, poveri collaboratori che devono sorreggere anche le tue bambinate, #vergogna ! La previsione è fatta ancor prima di fartela raccontare da qualcun altro…". È proprio il suo riferimento alle scale che a tanti ha fatto pensare che stesse parlando di Barbara D'Urso che lo scorso 5 novembre l'ha ospitata in una delle sue trasmissioni.

















Secondo altri, invece, si tratterebbe di Federica Panicucci che il lunedì la ospita per il suo oroscopo della settimana. Strano però. Sia con la Panicucci che con la D'Urso la Alberti collabora da anni e tutti credevano fossero anche amiche… Che cosa sarà successo? Ma sarà vero che l'ha con una delle due? Anche i fan sono curiosi e sotto al post scrivono per avere maggiori informazioni. Ma la Alberti ha risposto in modo sibillino: "Da anni che mi faccio scivolare le cattiverie di questa".









Quel post di Ada Alberti su Instagram non è certo passato inosservato… Un follower ha perciò commentato: "Oroscopo al sapore di caffeuccio bollente". Ovviamente il riferimento è ai "caffeucci" di Barbara D'Urso. Un altro follower scrive: "per iniziare al meglio la giornata, ci sta". I più pensano che Ada Alberti si riferisca a Barbara D'Urso. Un altro follower, invece, la pensa diversamente. E commenta così…







“C’entra la Bionda della mattina immagino la FEDE”. Secondo quest’ultimo follower, insomma, Ada Alberti si starebbe riferendo a Federica Panicucci. A far pensare però che le parole possano essere riferite alla D’Urso è la Alberti che commenta così: “da bere la mattina” facendo riferimento al precedente messaggio del caffeuccio bollente. Ora la curiosità è troppa. Oseremmo dire, alle stelle… Che diamine sarà successo?

