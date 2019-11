Ilary Blasi e Francesco Totti hanno da poco festeggiato il figlio Cristian. Il primogenito dell’ex capitano della Roma e della conduttrice Mediaset ha compiuto 14 anni e gli auguri di mamma e papà, naturalmente, sono arrivati anche via social. E se papà Totti si accorge che il tempo sta passando velocemente nella didascalia del bellissimo ritratto con Cristian, mamma Ilary, che ha postato un’altra foto con il figlio, ha fatto una promessa nella caption del post che è stato subissato di like: “Con te sempre… Ti amo”, ha scritto.

Una dedica che ha conquistato tutti su Instagram, anche Francesco Totti. Il calciatore più leggendario della storia della Roma ha infatti lasciato questo commento scherzoso sotto al post: “Futuri sposi”. E un fan gli ha risposto: “Non sfottere e non rosicare, voglio vedere tu che farai con Chanel e Isabel”. (Continua dopo la foto)

















Sono lontanissimi i tempi in cui la bella Ilary snobbava Instagram. A partire più o meno dall’estate scorsa, anche la conduttrice che fino a poche settimane fa è tornata in tv con ‘Eurogames’ ha ceduto al social più amato dai vip e praticamente non passa giorno in cui non condivida istanti della sua vita quotidiana, oltre che momenti del backstage e del suo lavoro. (Continua dopo la foto)









Ed è da Instagram infatti che i suoi fan hanno saputo che è volata a Londra. Ilary Blasi è partita insieme al marito e al suo staff ma non è chiaro se si tratta di un viaggio di piacere e di lavoro. Quel che è sicuro è che anche in aereo ci tiene a sfoggiare un look di tendenza. L’ultimo post di Ilary Blasi la vede infatti immortalata nella sala d’attesa dell’aeroporto con tanto di trolley al seguito. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram London we are coming 🥳💃 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 7 Nov 2019 alle ore 5:57 PST



La conduttrice indossa una giacca di pelle e pelliccia bianco e nero e pantaloni di ciniglia bordeaux abbinati alla fascia per capelli. Ben diverso, invece, il look casalingo. Una volta arrivata a destinazione, Ilary ha organizzato una cena a base di birra e cibo spazzatura e, con la sua solita ironia, ha rivelato un dettaglio molto originale del suo outfit: infradito estive con calzini, come mostra tra le sue Storie. Sempre in tiro e super fashion in tv, ma a casa Ilary è una donna “normale” che soffre un po’ di freddo opta per la comodità senza problemi.

