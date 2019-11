Jane Alexander, l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è sempre più attiva su Instagram. E bella, e sexy. E continua a sorprendere i fan con foto ad alto tasso erotico. Jane è un concentrato di femminilità e non è raro imbattersi in scatti che la ritraggono senza veli o con poco addosso sul suo profilo Instagram.

Solo qualche giorno fa ha mandato tutti i suoi ammiratori in visibilio con un ritratto in bianco e nero che mette in risalto il suo seno. Sguardo intenso e magnetico, col volto illuminato dal sole, Jane Alexander è seduta sul divano e tiene un braccio sulla pancia. Indossa un completino intimo nero con slip a vita alta e i complimenti al suo corpo, tutto naturale e per nulla ritoccato, sono arrivati a valanga: “Stai benissimo Jane”; “Sei uno schianto di donna”; “Una donna bellissima davvero”; “Dio che splendida che sei, e che seno!”. (Continua dopo la foto)

















E questi sono solo una minima parte dei commenti piovuti sotto al post che ha questa didascalia: “I miei pensieri non si placano. Mai”. Ma nelle ultime ore Jane ha voluto stupire ancora una volta il suo esercito di fan pubblicando uno scatto realizzato qualche tempo fa da un fotografo professionista che ha ritratto l’attrice in un primo piano intenso, con la testa rasata e un serpente tra le mani. (Continua dopo la foto)









«Throwback Thursday. (love my shaved head!!! Rome, Italy) – scrive l’attrice – Di questo servizio fotografico ricordo la chiamata verso le 23 a Dirk: “vorrei scattare con degli animali strani, che ne so… tarantole, topi, serpenti… “. Dirk che risponde che se li trovo va bene tutto. @vaneboz che aveva il terrore dei serpenti. 12 serpenti di vario tipo trovati in 15 min. Nina, la super truccatrice. Ricordi splendidi. Grazie @dirkvogel che hai sempre fiducia in me!». (Continua dopo foto e post)







«I capelli fighissimi!!! Il serpente nooooo! Soffro di ofidiofobia!», ha commentato un utente. E poi: «Che meraviglia!», «Una bella testa!!!!! Tonda tonda…», «Ci vuole coraggio, ma… diciamo che non mi manca!», «Che spettacolo che eri qui!», «Senza capelli eri fichissima!», «Ma ti hanno mai detto che così sei irresistibile?». A giudicare dai commenti, come al solito una marea, anche i suoi fan più fedeli si erano dimenticati di questo suo taglio cortissimo. E chissà se Jane Alexander seguirà il consiglio di alcuni e replicherà questo look che è piaciuto tantissimo.

