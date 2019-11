Mentre l’ex tentatore Alessandro si confessa sul suo rapporto attuale con Serena Enardu, il gossip travolge anche Pago. Temptation Island Vip è finito da tempo e con una rottura tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante. Si sono detti addio dopo quasi 7 anni d’amore e ora che il reality è finito il pubblico è curioso: vuole sapere se e con chi hanno già voltato pagina.

Molti, a giudicare da Instagram, erano convinti che Pago avesse un flirt con una ex protagonista del programma ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Federica Spano. I due si sono rivisti dopo la fine del programma e si è notato che nelle storie Instagram di Federica, l’artista appare molte volte. Qualche giorno fa Pago ha inoltre deciso di farsi un nuovo tatuaggio e lei lo ha accompagnato. (Continua dopo la foto)

















Non solo. Pago e Federica sono stati anche a cena insieme e con loro c’erano anche le famiglie. Tutti indizi che hanno subito fatto esplodere il rumor di una loro frequentazione. Fino a quando lei è stata messa di fronte alla domanda “da un milione di dollari” e ha deluso tutti i fan che tifavano per il loro fidanzamento: “Solo una bella amicizia”. (Continua dopo la foto)









Ma se la chiara smentita di lei non ha convinto proprio tutti, il commento a questo gossip di Pago forse sarà più eloquente. Il cantautore ha riportato un articolo che parlava di loro e in sottofondo ha aggiunto “Ma che ca**o dici” di Gianni Drudi. Inoltre in una Instagram Story ha detto: “Non so chi sia stato il primo ad aver inaugurato questa minc***a, dai, non inventate ste min**** che non ci crede nessuno!”. (Continua dopo foto e post)







Poi Pago è intervenuto ancora, sempre a mezzo Instagram. E, forse un po’ per sdrammatizzare e un po’ per mettere fine alle voci che lo vorrebbero già impegnato dopo la fine della storia con Serena Enardu, ha pubblicato la foto del suo “vero amore”. Il figlio Nicola, ovviamente. “Se proprio volete saperlo sono dieci anni che sono innamoratissimo e super fidanzato, eccolo: il mio amore per sempre”, ha scritto il cantante sotto a una bella foto padre e figlio che è stata ovviamente presa d’assalto. “Siete bellissimi” è uno dei commenti più ricorrenti.

