Il pubblico ha conosciuto meglio Nicoletta Larini durante la prima edizione di Temptation Island Vip. È quindi passato più di un anno da quando si disperava per il suo fidanzato, Stefano Bettarini. La coppia è ancora insieme, ma ciò nonostante per il momento non si parla ancora di matrimonio. Nicoletta, che è la figlia di un ex pilota di Formula 1 è giovanissima tra l’altro.

Ha solo 25 anni contro i 47 compiuti del suo Stefano. E prima di legarsi all'ex di Simona Ventura ha avuto una storia lunga 4 anni con un coetaneo. E anche se Nicoletta Larini, che vanta un passato come modella, in tv si vede poco, i telespettatori non l'hanno dimenticata. E infatti su Instagram ha un discreto seguito: più di 300mila follower.

















Nicoletta condivide spesso la sua vita privata sui social, scatti audaci ma anche foto con il suo fidanzato ed ex calciatore, ma non è raro che venga travolta da commenti negativi e insulti. Ed è successo anche sotto al suo ultimo post, pubblicato su Instagram poche ore fa: la giovane fidanzata di Bettarini è stata letteralmente massacrata per quella foto realizzata in camerino.









Nicoletta si scatta un selfie sorridente allo specchio e scrive: «Sono curiosa… Anche a voi capita di farvi selfie nel camerino?! Le foto sembrano più belle. Attendo una vostra risposta…». Nel dettaglio indossa un top a collo alto tagliato leggermente ai lati che rivela l'assenza del reggiseno, ma non è su questo particolare hot che si sono concentrati i suoi fan. Tutti fissi sulla sua bocca. E "impressionati". Da qui le accuse di essersi lasciata prendere troppo la mano con la chirurgia estetica.







«Potevi aggiungere un effetto no?», ha scritto un fan. Ma non è certo l’unico a commentare: «Foto ritoccate….e poi con quelle labbra gonfiabili mi fai solo tenerezza!», «Fai paura». Quest’ultimo messaggio ha fatto infuriare Nicoletta, che comunque ha ricevuto anche complimenti per quel selfie: «Ti rendi conto del tuo commento? Per cosa farei paura? Cosa hai nella testa? – gli ha risposto – Io sono me stessa e non faccio paura a nessuno, non mi conosci non sai niente di me, giudichi ma io sono trasparente pulita sono così come mi vedi! Sempre stata così! Buona notte, paura la devi avere per altre cose!».

