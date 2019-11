Antonella Mosetti oltre ogni limite: anche con lo zoom, proprio lì. Super hot!

Antonella Mosetti, l’ex ragazza prodigio di ‘Non è la Rai’, oggi ha 44 anni, ma è invidiata anche dalle ragazze di 20 per il suo fisico e curve da urlo e la sua incredibile sensualità. Su Instagram, poi, non perde occasione di mostrare queste sue caratteristiche con il risultato che ogni suo post infiamma la rete. Ma anche Antonella Mosetti non è immune dalle critiche. Le ultime, ferocissime, sono arrivate sotto a uno degli ultimi selfie.

Nel dettaglio, uno scatto per augurare la buona notte ai suoi fan ma in cui appare piuttosto diversa. Secondo molti utenti, la Mosetti ha esagerato con i ritocchini digitali, usando troppi filtri tanto da renderla irriconoscibile. “Cambiato il viso…”, ha notato qualcuno. “Ma sei sicura che sei tu?” ha chiesto ironicamente un altro fan. E ancora: “Bella questa applicazione, sembra che hai 20 anni”, “Questi sono i filtri che fanno i miracoli”. (Continua dopo la foto)

















Insomma, a furia di ritocchini e app, questa volta Antonella Mosetti si sarà lasciata prendere troppo la mano? Per molti suoi fan la risposta è affermativa tanto che, come detto, hanno stentato a riconoscerla in quel selfie che l’ha catapultata nella bufera. Ma tornando alle foto sexy, tra le sue ultime Storie non è sfuggito un video in cui la 44enne mostra un lato di sé che fa sempre impazzire il suo esercito di follower. (Continua dopo la foto)









Stiamo parlando del suo generosissimo décolleté. Le immagini di lei con un nuovo top super scollato e pieno di brillantini lo esaltano al massimo e, come ogni volta, i suoi fan di Instagram sono andati in tilt. Nel filmato Antonella Mosetti si stende anche sul letto, ‘zoomma’ sulla sua scollatura e si accarezza il ventre scatenando le fantasie. (Continua dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Bra @abbigliamentojessica 💎 #antonellamosetti #body #bra Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 6 Nov 2019 alle ore 10:59 PST

Visualizza questo post su Instagram @abbigliamentojessica 💎💙 #antonellamosetti #beauty #dress Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 6 Nov 2019 alle ore 11:27 PST



Non solo il reggiseno. Anche i pantaloni della showgirl 44enne sono particolarmente attillati e mettono in evidenza la sua forma perfetta e le sue gambe da urlo, rendendo il tutto ancora più ‘infuocato’. Insomma, Antonella Mosetti sa sempre come alzare la temperatura in rete e queste sue nuove Storie lo dimostrano alla grande.

