“Ma che ci fai vedere…”. Asia Argento in slip, tutto in primo piano. Ma i fan, indignati, la bastonano

Asia Argento continua a provocare. Ma la foto che la figlia di Dario Argento ha postato sui social ha sollevato molte polemiche. Dopo la morte del compagno Anthony Bourdain, le accuse di molestie nel caso Jimmy Bennet e l’allontanamento da X Factor, la storia di passione con Fabrizio Corona, la bella Asia Argento torna a far discutere. Certo, non è facile la vita per una donna che si trova a dover sopportare il suicidio del compagno e l’accusa di pedofilia, ma Asia Argento guarda avanti. O almeno ci prova.

Ma che foto è quella che ha fatto tanto scatenare il pubblico? Nello scatto postato su Instagram di Asia Argento si vede la parte più “calda” del suo corpo. Primo piano sugli slip, sull’ombelico e tutto il resto. “Meow” scrive Asia a didascalia di quello scatto bollente. Nella foto si vede bene il tatuaggio che Asia ha sul pube e si vede anche l’ombelico che non è più, come è normale, quello di una 20enne. Sotto quello scatto spuntano commenti di tutti i tipi. Continua a leggere dopo la foto

















“Non hai più 20 anni. Fai bene a mostrarti senza pudore perché self love è tutto ma tieni presente che dal tuo ombelico decadente si denota la tua non più fresca età” scrive qualcuno sotto la foto. Tra i commenti di disapprovazione, però, ce ne sono molti anche di approvazione. “Tatuaggio bellissimo”, “Bellissima”, “Ho sempre adorato il tuo tatuaggio”, “Fantastica”, “Unica”, si legge ancora sotto allo scatto. Secondo alcuni, però, Asia non ha più l’età per lanciarsi in certe provocazioni. Continua a leggere dopo la foto









“Dal gatto con gli stivali al gatto con le ali è un attimo”, è un altro commento. E ancora: “Cresci, hai figli. Non hai più l’età”. A giudicare da come Asia si pone nei confronti delle critiche, siamo certi che certi commenti negativi non la scalfiranno… Asia è Asia e le persone non si cambiano. Di recente Asia era stata ospite in un programma di Barbara D’Urso per parlare dello sfratto di Morgan, denunciato dalla Argento per non aver pagato gli alimenti alla figlia. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Meow Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 7 Nov 2019 alle ore 12:09 PST

“Quest’uomo con cui ho avuto una figlia di 18 anni. Guadagnava centinaia di migliaia di euro quando lavorava ad X Factor. Io mantengo due figli da sola. È una cosa di cui vado fiera – ha detto Asia – È anche un fardello. Quest’uomo, siccome vedono che sono una donna forte e so lavorare, non mantengono. I soldi di questa casa pignorata sono andati 5000 euro agli avvocati. A mia figlia non è arrivato nemmeno un centesimo. Questa è la cosa più meschina di questa storia. A Morgan piace commiserarsi. Io faccio molta fatica a mantenere i miei figli. Ma è il mio onore e gloria a fare questo. Bisogna pagarle le tasse. Se fai i debiti con le banche, ti pignorano la casa”.

“Ma che belli!”. Asia Argento, ecco Anna Lou e Nicola: tutti pazzi per la foto dei figli